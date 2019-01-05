EGİAD Melekleri’nden 1 Milyon 650 Bin TL’lik 5 Yatırım

Ege Bölgesi’nin Hazine akreditasyonunu sağlamış ilk melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri, mevcut şirketlerin bile yatırım yapmakta zorlandığı bir devrede, toplam değeri 1.650.000 TL olan 5 yatırım gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

Ege Bölgesi’nin Hazine akreditasyonunu sağlamış ilk melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri, mevcut şirketlerin bile yatırım yapmakta zorlandığı bir devrede, toplam değeri 1.650.000 TL olan 5 yatırım gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. EGİAD Melekleri Türkiye’nin en çok dikkat çeken melek yatırım ağları arasında yer alarak da hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Toplam melek yatırımcı üye sayısı 42, lisanslı melek yatırımcı sayısı ise 11 olan EGİAD Melekleri, iki yıllık bir süreçte 12 melek yatırımcı girişimci buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Dikkat çeken yatırım ağı

Start up ekosisteminin gelişmeye başladığı Türkiye’de, bu sistemin gelişmesine, yaratıcı iş fikirleri ve başarılı girişimcilerin olduğu kadar finansman sağlayıp mentorluk yaparak destek olan melek ağlar ile yatırımcıların da katkısı büyük. 15 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan ‘Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Yönetmeliği’ ile melek yatırımcılık yasal bir zemine kavuşturuldu. Yönetmelikle birlikte, lisanslı yatırımcı yani Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) kavramı ve uygulaması ortaya çıktı. Yasal altyapının ardından da hızlı bir şekilde yerel yatırımcı- girişimci ağları oluştu. Melek yatırımcı ağlarına baktığımızda 2018’de en çok dikkat çeken kurumlar, Galata Business Angels (GBA), İstanbul Startup Angels, Keiretsu Forum, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Melekleri, TR Angels ve BIC Angel Investments oldu.

En çok dikkat çeken kurumların ilk sıralarında EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’nın gelmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Ege Genç İşadamları Derneği – EGİAD Melekleri Yatırım Ağı İcra Kurulu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, şu ana kadar 60 girişimcinin yatırımcılar karşısında sunum gerçekleştirdiğini belirterek, “EGİAD Melekleri olarak 2016 – 2018 dönemi süresince toplam değeri 1.650.000 TL olan 5 yatırım gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ayrıca üniversite – sanayi işbirliğini arttırmaya yönelik “Sanayi – Akademi Buluşmaları” ve “Kurum içi Girişimcilik” toplantılarımız da oldu. İzmir ve Türkiye’de gerçekleşen girişimcilik ve yatırımcılık ile ilgili olarak 100’den fazla organizasyona jüri ve konuşmacı ve iştirakçi olarak katılımda bulunduk” dedi.