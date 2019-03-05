Eğitim için güç birliği

Ege İhracatçı Birlikleri, Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı bünyesinde hizmet veren İnci Akademi eğitim alanında işbirliği kararı aldı. İzmir’in 3 büyük kurumu “Eğitimde Güçbirliği Platformu”nu kurdu.

İnci Holding binasında gerçekleşen törende “Eğitimde Güçbirliği Platformu” Protokolü imzalandı. Protokole Ege İhracatçı Birlikleri adına; Ege Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, KalDer adına KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, Cevdet İnci Eğitim Vakfı adına ise; Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren imza attı.

İmzalanan protokol uyarınca, Ege Bölgesi eğitim ekosistemini geliştirmek, bölgedeki şirketlerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu eğitim, gelişim, paylaşım programlarının ortak olarak düzenlenmesi, eğitimcilerin yetiştirilmesi, değerlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Önemli bir adım

Eğitimin her dönem değerini koruduğunu ve hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunu dile getiren KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, KalDer olarak kalite bilincinin yaygınlaşmasında önemli bir adım daha attıklarını söyledi.

Senem Kılıç, “Eğitimde güç birliği felsefesiyle deneyimlerimiz ışığında kalitesinden emin olduğumuz yeni değerler yaratmayı bir öncelik olarak içinde bulunduğumuz topluma bir borç biliyoruz. KalDer İzmir Şubesi olarak işbirliklerini her alanda geliştirmeye odaklandık. Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz GençKal projemizle birlikte 8 yıldır gençlerin önünü açmak ve başarılı bir kariyere sahip olmaları için onları yönlendirmek gayretindeyiz. Kalite bilincinin küçük yaştan itibaren elde edilmesini gerektiğini savunan bir dernek olarak MiniKal projemizle de ilkokul çağındaki öğrencilerle buluşarak onlara toplam kalite anlayışının önemini anlatıyoruz. Bu anlamda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de bir işbirliği içindeyiz. Akredite olmuş değerli eğitmenlerle birlikte çocuklar ve gençlerde kalite algısını yaratmak, kaliteyi bir yaşam tarzına dönüştürmek ve yaşamda uygulamaya geçirmek için gönüllülük esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kalite gönüllüleri olarak, kalite bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşması için çalıştıklarını kaydeden Kılıç, 2019 yılı proje ve hedeflerinin de bu doğrultuda ilerleyeceğini dile getirdi.

Eğitimli iş gücü ile hedefe

Türkiye’nin dünya ihracatından yüzde 1.5 pay alma hedefi olduğuna dikkati çeken Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasının öncelikli şartlarından birinin eğitimli işgücüne sahip olmaktan geçtiğini kaydetti.

1950’li yıllarda Türkiye ile benzer konumda olan Almanya ve Güney Kore’nin iş disiplinleri ve eğitim sistemlerinde ortaya koydukları artı değerle bugün Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün çok üstünde bir konuma ulaştıklarını dile getiren Ertan, “Türkiye’nin eğitim konusunda köklü ve uzun soluklu adımlar atması gerekiyor. Eğitim alanında üç kurumsal yapı güzel bir sinerji yakaladı. EİB olarak eğitimlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için her türlü işbirliği ve çabanın içinde yer alacağız. Bölgemizde bulunan başta ihracatçılarımız olmak üzere tüm diğer kurum ve kuruluşların gelişimi konusunda üst düzeyde sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumluluğumuz, sunduğumuz eğitim ve gelişim faaliyetleri kadar, bölgemizin değerlerini de ön plana çıkararak geliştirmek, yaygınlaştırmak ve sürekli hale getirmektir. Bu sebepten, bizi, bölgemizi tanıyan, eğitimli, kaliteli eğitmenlerin yetiştirilmesine çok önem veriyoruz. Bölgenin ihtiyaç duyduğu eğitim ve gelişim programlarına, kaliteli eğitmen ve eğitim hizmetlerine ulaşılması için gerçekleşen proje ve ortaklılara en üst düzeyde katkı sağlamak arzusundayız” dedi.

Birleşerek güçlenmek

Gerçekleştirilen iş birliğinden ötürü memnuniyetini dile getiren Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, yaşamın her alanında olduğu gibi eğitimde de birleşerek güçlenmenin önemli olduğunun altını çizdi.

Şerife İnci Eren, “İçinde yaşadığımız toplumun eğitim ihtiyaçlarını desteklemedikçe ileriye gidemeyiz. Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın, Gezici Kütüphane, Veli Seminer ve Eğitimleri, Çıraklık Eğitim Merkezi, her yaştan burs desteği ve çocuk orkestrası gibi eğitim odaklı pek çok farklı etkinliği devam ediyor. Vakfın bir başka eğitim faaliyeti olan İnci Akademi ile Ege Bölgesi şirketlerinin eğitim ihtiyaçlarına yanıt verebilmek önceliklerimiz arasında. Bu işbirliği ile bölgenin ihtiyaçlarına ilk sunacağımız eğitim “Eğiticinin Eğimi” olacak. Açılacak bu eğitimle bölgede kendi alanlarında uzman olan kişileri eğitim ekosistemine dahil ederek zenginleşmenin yolunu açmayı hedefliyoruz. Sonrasında ise ihtiyaçlara göre şekillenecek eğitim programları ile katkımızı ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.