Ekmek zammı Tire'den başladı

İzmir'in Tire ilçesinde 250 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruş olarak belirlendi

Ekmek zammı Tire'den başladı
31 Temmuz 2018 Salı 16:34

Tire Lokantacılar Kebapçılar ve Börekçiler Esnaf Odası Fırıncılar Temsilcisi Necip Çelebiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre ilçelerin ramazan ayı öncesi zam yaptığını, Tire'de aynı fiyattan ekmek satmaya çalıştıklarını ancak maliyet artışlarına daha fazla katlanamayacaklarını bildirdi.

İlçede ekmeğe en son zammın 2016 yılında yapıldığını kaydeden Çelebiler, 250 gramlık ekmeğin fiyatının 1 Ağustos'tan itibaren 1 liradan 1 lira 25 kuruşa çıkarıldığını kaydetti.

Öte yandan Tire Belediyesi Ekmek Fırını da 75 kuruş olan 250 gram ekmek fiyatını 1 liraya çıkardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tire #ekmek zammı
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