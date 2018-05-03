Ekonomi için kritik veri açıklandı

Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.87 arttı yıllık enflasyon yüzde 10.85 ile çift hanede kaldı

Ekonomi için kritik veri açıklandı
03 Mayıs 2018 Perşembe 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87 arttı ve yılın ilk dört ayındaki enflasyon yüzde 4.69 ile yüzde 5.0 olan yıllık hedefe yaklaştı.

TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon da yüzde 10.85'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.

Yurtiçi üretici fiyatları da Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2.60 arttı ve dört aylık artış yüzde 8.03'ü buldu.

Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.37'yi, 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyatları artışları da yüzde 15.36'ya ulaştı.

Etiketler; #ekonomi #tüik #enflasyon
Önceki Haber
İzmir'in mis kokulu festivali başladı
Sonraki Haber
5 gündür kayıp şoför, bodrum katında ölü bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.