Ekonomi, seçim sonrası iyileşir

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin konuğu oldu. 'Küresel Gelişmeler Işığında Finansal Piyasalar ve İhracatın Finansmanında Türk Eximbank'ın Rolü' konusu değerlendirildi. Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Ertan Tanrıyakul'un da katıldığı toplantıda önümüzdeki dönemde ihracatta katma değerli üretim yapmak isteyen firmalara yeni destek imkanları konuşuldu

Burcu Özkan- ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, geçtiğimiz günlerde açıklanan yüzde 7,4'lük büyümede kaynakların tüketim yerine üretime yönlendirilmesi ile yatırımların ağırlığının artırılması gerektiğini ifade etti. Sivri, 'Bu çeyrekte iş insanları olarak olumlu gördüğümüz nokta, üretim kapasitesinin yükselmesini sağlaması dolayısıyla makine teçhizat yatırımlarının artış eğilimini sürdürüyor oluşu. Bu da, Türkiye'nin özellikle teknolojik dönüşümünü sağlayabilecek, yeni bir yatırım hamlesine zemin hazırlıyor. Bunun için en önemli unsur ucuz finansmanın kaliteli finansman araçları ile sağlanabilir olması' dedi.

İhracattaki yükseliş

Dış ticaretteki son gelişmelere de değinen Sivri, 'İhracatımız 2016 Kasım ayından bu yana artıyor. 2018 yılı Nisan ayında da geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8 artarak 14 milyar dolar, ithalat ise yüzde 16 artarak 21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmet ihracatı ise bu sene ilk dört ayda yüzde 24 arttı. İhracatımızda özellikle otomotiv, konfeksiyon ve kimyevi mamulleri başı çekiyor. İhracatta en yüksek artışın yüzde 39 ile bölgemizde, Manisa'da gerçekleşmesi bizim için bir motivasyon kaynağı" dedi.Kalkınmaya birinci derecede katkı verebilecek nitelikli tarım ürünlerinin desteklenmesinin, yatırım ve ihracat imkanlarının geliştirilmesinin bölgemiz için öncül bir nitelik sağlayabileceğini söyleyen Sivri, "İvedilikle hayata geçirilmesini beklediğimiz, sanayicinin maliyetlerini kontrol edebildiği, öngörebildiği, en azından çok büyük bir risk primine muhatap olmadan belli riskleri yönetebileceği bir dönem geçirmek istiyoruz. Ar-Ge, eğitim reformu, nitelikli işgücünün sağlanması, Endüstri 4.0 konularındaki teknolojik dönüşümü sağlayabilecek özelliklere sahip yeni bir neslin yetişmesi, üniversiteler, teknoparklar, sanayi bölgelerinde oluşmaya başlayan endüstri meslek liseleri gibi eğitim modellerine geçilmesi gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz' diye konuştu.

Küresel piyasaları değerlendirdiler

Sunumuna küresel piyasaları değerlendirerek başlayan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017 yılı sonrasında küresel risk iştahının azalmasıyla yapılan yatırımların ve ticaretin hız kesmesini beklediğini ifade etti.

Eximbank'ın önümüzdeki dönemde ihracatta katma değerli üretim yapmak isteyen firmalara yeni teşvik imkanlarını, finansman koşullarını ve sanayicinin kullanabileceği finansal araçları anlatan Yıldırım, Türkiye ekonomisinin son durumunu da değerlendirdi. Piyasaların Türkiye ekonomi yönetiminden beklentilerinin enflasyonun düşürülmesi gibi belli başlı konularda olduğunu vurgulayan Yıldırım, 'Uluslararası kuruluşlar ve piyasaların bizden beklentisi ekonomimizin kötü görünen yönlerini düzeltip yolumuza devam etmemizdir. Seçim sonrası başta enflasyon olmak üzere ekonomimizi olumsuz etkileyen kalemlerde hızlıca hamleler yapıp piyasaları tedirgin eden alanlarda iyileştirmelerin sağlanacağına inancım sonsuz' diye konuştu.

Yıldırım, yurtiçi enerji kaynakları ile cari açığa çözüm aranırken, süper teşvikler ile de yurtdışı kaynaklara olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğine değindi.