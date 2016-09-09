Tarım küçüldü, sanayi ve hizmetler büyüdü



Tüketim harcamaları sabit fiyatlarla yüzde 5.2 arttı



Devletin harcaması sabit fiyatlarla yüzde 15.9 arttı

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0.6 azaldı

İhracattaki artış yüzde 0.2'de kaldı, ithalat yüzde 7.7 arttı

Haber Kaynağı: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ikinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 3.1 artışla 33 milyar 61 milyon lira oldu.Yılın ilk çeyreğinde, daha önce yüzde 4.8 olarak açıklanan büyüme yüzde 4.7'ye devize edildi. Yılın ilk yarısındaki büyüme de yüzde 3.9 olarak hesaplandı. Ekonomi geçen yılın tamamında yüzde 4.0 büyümüştü.TÜİK verilerine göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, yılın ikinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla yüzde 9’luk artışla 525 milyar 932 milyon lira oldu.Tarım sektörünü oluşturan faaliyeliraerin toplam katma değeri, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla yüzde 1.0’lik azalışla 2 milyar 338 milyon liraya gerilerken, cari fiyatlarla yüzde 1.4’lük artışla 30 milyar 795 milyon lira oldu.Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri de, aynı dönemde, sabit fiyatlarla yüzde 3.9’luk artışla 11 milyar 530 milyon liraya çıkarken, cari fiyatlarla yüzde 8.2’lik artışla 129 milyar 182 milyon lira oldu.Hizmet sektörünü oluşturan faaliyeliraerin toplam katma değeride, sabit fiyatlarla yüzde 3.6 artışla 19 milyar 428 milyon liraya, cari fiyatlarla yüzde 11.5’lik artışla 305 milyar 585 milyon liraya yükseldi.Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla yüzde 9.9’luk artışla 361 milyar 585 milyon liraya, sabit fiyatlarla yüzde 5.2 artışla 22 milyar 104 milyon liraya çıktı.Devletin nihai tüketim harcamaları ise, hanehalklarının harcamalarının üç katı arttı. Buna göre, devletin harcamaları sabit fiyatlarla yüzde 15.9’luk artışla 4 milyar 82 milyon liraya, cari fiyatlarla ise yüzde 26.4 artışla 91 milyar 721 milyon liraya yükseldi.Hanehalkları ve devletin tüketim harcamalarındaki artışa karşılık, gayrisafi sabit sermaye oluşumu, sabit fiyatlarla yüzde 0.6 azalışla 8 milyar 271 milyon liraya gerilerken, cari fiyatlarla yüzde 8.5 yükseldi.TÜİK verilerine göre, mal ve hizmet ihracatındaki artış sabit fiyatlarla yüzde 0.2’de kalırken, ithalat yüzde 7.7 yükseldi. Böylece, sabit fiyatlarla ihracat 8 milyar 407 milyon liraya, ithalat 9 milyar 796 milyon liraya çıktı.