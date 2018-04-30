Ekonomiden kötü haber: Dış ticaret açığımız arttı

Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari açıktaki artışta en önemli etkiyi yapan dış ticaret açığı, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.8 artışla 5.855 milyar dolara çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 15 milyar 587 milyon dolara, ithalat da yüzde 12.7 artarak 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2017 Mart ayında yüzde 76.1 düzeyindeyken, bu yıl Mart ayında, yüzde 72.7’ye geriledi.

TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı ilk çeyrekte yüzde 64.1 artışla 20 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 18.2 artarak 7 milyar 993 milyon dolara çıktı ve aynı dönemde AB’nin ihracattaki payı yüzde 46.7'den, yüzde 51.3'e yükseldi.

Almanya'ya yapılan ihracat Mart ayında 1 milyar 511 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 45 milyon dolar ile İngiltere, 961 milyon dolar ile İtalya ve 738 milyon dolar ile Irak izledi.

Rusya’dan yapılan ithalat, 2 milyar 147 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 101 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 100 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 35 milyon dolar ile İngilere izledi.