Ekrem Demirtaş: Baskılara rağmen üyelerimiz hür iradeleriyle oy verecek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yarın yapılacak olan yönetim kurulu seçimlerinin kendisi adına olumlu sonuçlanacağına inandığını belirterek, 'Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de üyelerimiz kendi hür iradeleri ile oy kullanacak. Baskılar,istenilen sonuçları vermeyecek. Odamız, Atatürkçü, yenilikçi ve çağdaş yapısını sürdürecek' dedi

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 9 Nisan'da yapılan meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından meclis üyeleri ile yoğun bir görüşme trafiği içinde olduğunu belirterek, 'Yeni seçilen üyelerimiz de güven tazeleyen üyelerimiz de mesleklerinin gelişimi için büyük heyecan içinde, sektörlerinin, mesleklerinin gelişimi için projelerini açıklıyorlar. Üyelerimizin bu heyecanı ve arzusu ile Odamızın yeni dönemde bir atılım yapacağına, bugüne kadarki başarılı çalışmalarla oluşan çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarına inanıyorum' dedi.



Üzülerek duyuyoruz



Yarın yapılacak olan yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri için seçilen meclis üyeleri ile görüşmelerinin devam ettiğini belirten Demirtaş, bazı üyelerin yapılan baskıları aktardığını söyledi. Demirtaş, 'Seçilen meclis üyelerine baskılar yapılması son derece üzücü. Ama bu baskılar sonuç vermeyeceği gibi yapanlara olumsuz olarak geri dönecektir. Baskılara yönelik üyelerimizde büyük tepki olduğunu görüyorum' dedi.



İzmir Ticaret Odası'nın üyelerinin Odanın tarihi boyunca her zaman demokrasiden, özgürlükten, çağdaşlıktan yana olduğunu belirten Demirtaş, Oda üyelerinin fikirlerini ifade ederken de oy kullanırken de bu tavırlarını koruduklarını söyledi. Demirtaş, 'Odamız üyeleri her zaman kendi hür iradeleri ile oylarını kullanmışlar, baskılar karşısında fikirleri doğrultusunda davranmaktan çekinmemişlerdir. Cumartesi günü yapılacak olan seçimlerde de üyelerimiz hür iradeleriyle oy kullanacaklardır. Bu seçimin sonucunu 175 meclis üyemiz belirleyecek, dışarıdan seçimlerimize müdahil olanlar, olmaya çalışanlar değil. Bu yüzden, üyelerimiz hür iradeleri ile oy kullanacakları için sonuçların benim ve arkadaşlarımın lehine olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Üyelerimize bu konuda güvenim tamdır. Bugüne kadar yaptığımız başarılı çalışmaları da kuşkusuz değerlendirecekler. Baskılar istenilen sonuçları vermeyecek. Odamız, Atatürkçü, yenilikçi ve çağdaş yapısını sürdürecek' diye konuştu.







