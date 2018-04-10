Ekrem Demirtaş iddialı konuştu: Benim için zor olmayacak

İzmir Ticaret Odası’nın 9 Nisan Pazartesi günü yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçiminin sonuçlarını değerlendiren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, “Sonuçların 2013 seçimlerinden farkı yok. Cumartesi günü benim için yine zor olmayan bir seçim olacak” dedi

İzmir Ticaret Odası’nın 9 Nisan Pazartesi günü yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerine oda üyelerinin büyük ilgi gösterdiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, "Otopark sıkıntısı olmasa da ulaşım için üyelerimiz uzun kuyruklar oluşturdu. Sandık başında, bekledi. Odamıza, seçimlerimize ilgi gösteren tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Seçimlere katılan bu büyük üye topluluğu, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların Odamızı ne kadar yukarılar taşıdığını, Odamızın nasıl bir ilgi odağı olduğunu göstergesi” dedi. Demirtaş, ayrıca seçimin Fuarizmir’de yapılmasını sağlayan ve büyük destek olan İZFAŞ Yönetimi ile çalışmalarına da teşekkürlerini iletti.



Sonuçları değerlendirdiğinde ise 2013 yılında yapılan Oda seçimleriyle farkı olmayan bir tablonun çıktığını belirten Demirtaş, “Gelen yeni meclis üyelerimiz, güven tazeleyen meclis üyelerimiz oldu. Ama geçen seçimlerin ardından oluşan dengeyi muhafaza ediyoruz. Bu denge devam edeceği için, Cumartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu seçimi benim için yine zor olmayan, kazanacağım bir seçim olacaktır” dedi. Bazı komite seçimlerinde eşit oylar çıkması nedeniyle hali hazırda askı ve itiraz sürelerinin devam ettiğini belirten Demirtaş, bunun ardından net listelerin çıkacağını, meclis üyelerinin belirleneceğini söyledi. Demirtaş, “Odamız yapısı itibariyle zaten devamlı kendini yenileyen bir kurumdur. Her seçim döneminde yeni meclis üyeleri aramıza katılır, tecrübeliler ile yeni bir yapı oluşur ve değişim sağlanmış olurdu. Kesin listeler ortaya çıkınca da yine bu şekilde bir yapı olduğunu göreceğiz. Benim şu anki listeler sonucunda da cumartesi günü yapılacak seçimlerden, arkadaşlarımla birlikte zaferle ayrılacağıma dair hiç şüphem yok. Zaten ilk sonuçların ardından pek çok seçilen arkadaşım desteklerini iletti. Yine onlarla birlikte bir değerlendirme yapıyorum.. Sonuçlarından emin olduğumuz bir seçim olacak. Seçimin sonucunu 175 meclis üyesi arkadaşımız belirleyecek, davul zurna çalanlar değil. Bugüne kadar hep böyle oldu, meslek komitesi seçimlerinden sonra erken kutlama yapanları çok gördüm ama sonuçta üyelerimiz hep bana ve arkadaşlarıma destek verdi. Bu seçimde de meclis üyelerimiz ile birlikte Odamıza siyaset sokmayacağız” diye konuştu.









