Ekrem Demirtaş: Terör nedeniyle tatil rotaları değişmemeli!

İTO, Fransa'dan İzmir'e gelen 20 kişilik seyahat acentaları grubuna ev sahipliği yaptı. Fransız Seyahat Firmaları Birliği Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Christine Laure Baal, Türkiye'nin Fransa'nın yanında olmasını istediklerini vurgulayarak, 'Sizinle verimli bir işbirliği yapmak istiyoruz ve önümüzdeki aylarda bunun meyvelerini göreceğiz' diye konuştu

Zeynep Kaya- Fransa'dan İzmir'e gelen 20 kişilik seyahat acentaları grubu ve İzmir Ticaret Odası arasında işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Lyon ve Paris'ten uçuşlar yapılıyor

Turizm için altyapılarının hazır olduğunu belirten Demirtaş, Adnan Menderes Havalimanı'nın yıllık 25 milyon kapasitesi bulunuyor diyerek, İzmir'in iç ve dış hatlarda 50 noktadan fazla noktaya bağlandığını, dış hatta 50 destinasyon, 33 havayolu, 23 ülke ile, iç hatta ise 22 destinasyon ve 7 havayolu ile bağlantısı olduğunu ve Lyon ile Paris'ten şu anda uçuşların yapıldığını söyledi.

Fransa ile İzmir ilişkilerinin çok eskiye dayandığını kaydeden Ekrem Demirtaş, "Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Fransa'nın İzmir'de bir konsolosluğu vardı. Çünkü İzmir her zaman ticaretin merkezi olmuş bir kent. Kentimizde hala Fransız kökenli Levanten yurttaşlarımız var. Fransa'dan 2001 yılından bu yana ülkemize 12 milyon 898 bin turist gelmiş. İzmir'e 2016 yılı içinde 63 bin 384 Fransız turist geldi. Fransızlar İzmir'de Alman ve İngiliz turistlerden sonra üçüncü sırada yer alıyor. Kentimizin potansiyeline, ilişkilerimize baktığımızda bu sayının az olduğunu düşünüyoruz. İzmir turizminin uluslararası arenada daha fazla tanınması için İzmir Ticaret Odası olarak turizmdeki çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir gökkubbenin altındaki en güzel şehir

Amaçlarının daha fazla turist çekmek olduğunu ancak karşılarındaki en büyük engellerden birisinin küresel terör olduğuna vurgu yapan Demirtaş, 'Dünyanın her ülkesinde terör olaylar yaşanıyor. Paris'teki ve Nice'deki terör saldırıları hepimizi üzdü. Ama Paris halkı evlerine kapanmayarak, inadına sokağa çıkarak teröre karşı çok anlamlı ve net bir mesaj verdi. Aynı duruşu turizmde de sergilemeli, terör olayları nedeniyle hiçbir tatil rotasını değiştirmemeliyiz. Oda olarak; Fransız Seyahat Firmaları Birliği üyeleri olan sizleri 'gök kubbenin altındaki en güzel şehir İzmir'de' ağırlamaktan son derece memnununuz. Bu sözü de Herodot söylemiş' diye kaydetti..

Bize sunulan hizmetten çok memnun kaldık

Fransız Seyahat Firmaları Birliği Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Christine Laure Baal, Türk ve Fransızların terör konusunda ortak deneyimleri olduğunu söyledi. İzmir ve Ege sahillerini 30 yıldır tanıdığını dile getiren Chrıstıne Baal, "Bu tip olaylarla karşılaşacağımız kimsenin aklına gelmezdi. Bu şiddete karşı koymamız gerekiyor. Biz sizlerleyiz, siz de bizimlesiniz. Sadece turistik açıdan konuşmuyorum. Yasal anlamda da Türkiye'nin Fransa'nın yanında olmasını istiyoruz. İzmir ve Türkiye önemli bir konumda. İzmir, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Türkiye, çekim yönü ve cazibeleri olan bir ülke. Turistik açıdan da Ege Bölgesi özellikle bizim için büyük bir destinasyon. Fransa Seyahat Birliği olarak Fransa'daki 4 bin firma yani yüzde 80'i bizim bünyemizde. Burada olmaktan çok mutluyuz. Sizinle verimli bir işbirliği yapmak istiyoruz ve önümüzdeki aylarda bunun meyvelerini göreceğiz. Orta mesafeli destinasyonlar arasında Türkiye tekrar eski yerine kavuşsun istiyoruz. Çünkü bu konuda Türkiye'nin çok artıları var. Altyapınız ve kaliteli otelleriniz var. Bize sunduğunuz hizmetlerin kalitesi çok muazzam, bize sunulan hizmetten çok memnun kaldık" diye konuştu.

İzmir yaşayan ve yaşanacak şehir

İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı ise, İzmir'in dışarıya açık çağdaş bir şehir olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu, 'İzmir'in yaşayan ve yaşanacak şehir olduğunu burada bulunduğunuz süre içerisinde anlayacaksınız. Ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik konum ve dünyada yaşanan önemli terör olaylarının ülkemize sıçraması yüzünden turizm açısından sıkıntılı yıllar yaşamaktayız. Özellikle 2014 rakamlarına baktığımızda bu yılla karşılaştırırsak ciddi bir düşme olduğunu görüyoruz. 2010'lı yılların başında Fransa ile iyi ilişkilerimiz vardı. EXPO 2020 adaylığımız süresince sürekli Fransa'ya gidip geldik. Çok güzel ilişkiler gelişmişti. Dünya'da tekrar barışın hakim olup, terörün de yavaşlaması turizmi yeniden hareketlendirecek. Turizm bir barış sektörüdür. Bu çalışmanın da bunun başlangıç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - Fransa'dan İzmir'e gelen 20 kişilik seyahat acentaları grubu ve İzmir Ticaret Odası arasında işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Fransız Seyahat Firmaları Birliği Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Christine Laure Baal başkanlığında geçen toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Paris Turizm ve Tanıtma Müşavirliği Görevlisi Harun Musa, Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Fransız Seyahat Firmaları Birliği'nin temsilcileri katıldı. Fransa ve İzmir turizminin canlanması için ortak çalışmalar yapılacağına dair gerçekleşen toplantıda, iki ülkenin acentaları arasında işbirliğinin sağlanmasına yönelik görüşmeler gerçikleştirildi. İTO Yönetim Kurulu Ekrem Demirtaş, terör olayları nedeniyle hiçbir tatil rotasının değişmemesini vurgulayarak, 'İTO olarak Fransız Seyahat Firmaları Birliği üyeleri olan sizleri 'gök kubbenin altındaki en güzel şehir İzmir'de' ağırlamaktan son derece memnunuz' diye belirtti. Fransız Seyahat Firmaları Birliği Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Christine Laure Baal ise, 'Biz sizlerleyiz, siz de bizimlesiniz. Sadece turistik açıdan konuşmuyorum. Yasal anlamda da Türkiye'nin Fransa'nın yanında olmasını istiyoruz. Fransa Seyahat Birliği olarak Fransa'daki 4 bin firma yani yüzde 80'i bizim bünyemizde. Burada olmaktan çok mutluyuz. Sizinle verimli bir işbirliği yapmak istiyoruz ve önümüzdeki aylarda bunun meyvelerini göreceğiz' diye konuştu.Turizm için altyapılarının hazır olduğunu belirten Demirtaş, Adnan Menderes Havalimanı'nın yıllık 25 milyon kapasitesi bulunuyor diyerek, İzmir'in iç ve dış hatlarda 50 noktadan fazla noktaya bağlandığını, dış hatta 50 destinasyon, 33 havayolu, 23 ülke ile, iç hatta ise 22 destinasyon ve 7 havayolu ile bağlantısı olduğunu ve Lyon ile Paris'ten şu anda uçuşların yapıldığını söyledi.Fransa ile İzmir ilişkilerinin çok eskiye dayandığını kaydeden Ekrem Demirtaş, "Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Fransa'nın İzmir'de bir konsolosluğu vardı. Çünkü İzmir her zaman ticaretin merkezi olmuş bir kent. Kentimizde hala Fransız kökenli Levanten yurttaşlarımız var. Fransa'dan 2001 yılından bu yana ülkemize 12 milyon 898 bin turist gelmiş. İzmir'e 2016 yılı içinde 63 bin 384 Fransız turist geldi. Fransızlar İzmir'de Alman ve İngiliz turistlerden sonra üçüncü sırada yer alıyor. Kentimizin potansiyeline, ilişkilerimize baktığımızda bu sayının az olduğunu düşünüyoruz. İzmir turizminin uluslararası arenada daha fazla tanınması için İzmir Ticaret Odası olarak turizmdeki çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.Amaçlarının daha fazla turist çekmek olduğunu ancak karşılarındaki en büyük engellerden birisinin küresel terör olduğuna vurgu yapan Demirtaş, 'Dünyanın her ülkesinde terör olaylar yaşanıyor. Paris'teki ve Nice'deki terör saldırıları hepimizi üzdü. Ama Paris halkı evlerine kapanmayarak, inadına sokağa çıkarak teröre karşı çok anlamlı ve net bir mesaj verdi. Aynı duruşu turizmde de sergilemeli, terör olayları nedeniyle hiçbir tatil rotasını değiştirmemeliyiz. Oda olarak; Fransız Seyahat Firmaları Birliği üyeleri olan sizleri 'gök kubbenin altındaki en güzel şehir İzmir'de' ağırlamaktan son derece memnununuz. Bu sözü de Herodot söylemiş' diye kaydetti..Fransız Seyahat Firmaları Birliği Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Christine Laure Baal, Türk ve Fransızların terör konusunda ortak deneyimleri olduğunu söyledi. İzmir ve Ege sahillerini 30 yıldır tanıdığını dile getiren Chrıstıne Baal, "Bu tip olaylarla karşılaşacağımız kimsenin aklına gelmezdi. Bu şiddete karşı koymamız gerekiyor. Biz sizlerleyiz, siz de bizimlesiniz. Sadece turistik açıdan konuşmuyorum. Yasal anlamda da Türkiye'nin Fransa'nın yanında olmasını istiyoruz. İzmir ve Türkiye önemli bir konumda. İzmir, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Türkiye, çekim yönü ve cazibeleri olan bir ülke. Turistik açıdan da Ege Bölgesi özellikle bizim için büyük bir destinasyon. Fransa Seyahat Birliği olarak Fransa'daki 4 bin firma yani yüzde 80'i bizim bünyemizde. Burada olmaktan çok mutluyuz. Sizinle verimli bir işbirliği yapmak istiyoruz ve önümüzdeki aylarda bunun meyvelerini göreceğiz. Orta mesafeli destinasyonlar arasında Türkiye tekrar eski yerine kavuşsun istiyoruz. Çünkü bu konuda Türkiye'nin çok artıları var. Altyapınız ve kaliteli otelleriniz var. Bize sunduğunuz hizmetlerin kalitesi çok muazzam, bize sunulan hizmetten çok memnun kaldık" diye konuştu.İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı ise, İzmir'in dışarıya açık çağdaş bir şehir olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu, 'İzmir'in yaşayan ve yaşanacak şehir olduğunu burada bulunduğunuz süre içerisinde anlayacaksınız. Ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik konum ve dünyada yaşanan önemli terör olaylarının ülkemize sıçraması yüzünden turizm açısından sıkıntılı yıllar yaşamaktayız. Özellikle 2014 rakamlarına baktığımızda bu yılla karşılaştırırsak ciddi bir düşme olduğunu görüyoruz. 2010'lı yılların başında Fransa ile iyi ilişkilerimiz vardı. EXPO 2020 adaylığımız süresince sürekli Fransa'ya gidip geldik. Çok güzel ilişkiler gelişmişti. Dünya'da tekrar barışın hakim olup, terörün de yavaşlaması turizmi yeniden hareketlendirecek. Turizm bir barış sektörüdür. Bu çalışmanın da bunun başlangıç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.