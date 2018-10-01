Elektriğe yine zam geldi!

Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18 zam geldi

Elektriğe yine zam geldi!
01 Ekim 2018 Pazartesi 10:27

Bloomberg’in haberine göre; elektriğe de zam geldi. Elektrik fiyat tarifelerine, bugünden geçerli olmak üzere zam geldi. Tarifede konutlarda yüzde 8; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında fiyat artışı gerçekleşti.

Eylül ayında elektrik fiyatları sanayide yüzde 14, konutlarda ise yüzde 9 artırılmıştı. Bu gelen ikinci zam oldu. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, bu sefer erkenden yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #elektrik #elektrik zam #zam
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