Elektriğe yine zam geldi!

Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18 zam geldi

Bloomberg’in haberine göre; elektriğe de zam geldi. Elektrik fiyat tarifelerine, bugünden geçerli olmak üzere zam geldi. Tarifede konutlarda yüzde 8; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında fiyat artışı gerçekleşti.

Eylül ayında elektrik fiyatları sanayide yüzde 14, konutlarda ise yüzde 9 artırılmıştı. Bu gelen ikinci zam oldu. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, bu sefer erkenden yaptı.