Elektriğe zam göründü. İşte zam oranı!

1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 8,8 zam yapılacak

Dağıtım bedeli, TRT payı, vergisi derken iyice kabaran elektrik faturaları için kötü bir haber verdi. Alınan bilgiye göre 1 Ocak'tan itibaren elektriğe yüzde 8,8 zam geliyor.



BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı. Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.