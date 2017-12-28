Elektriğe zam göründü. İşte zam oranı!

1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 8,8 zam yapılacak

Elektriğe zam göründü. İşte zam oranı!

Dağıtım bedeli, TRT payı, vergisi derken iyice kabaran elektrik faturaları için kötü bir haber verdi. Alınan bilgiye göre 1 Ocak'tan itibaren elektriğe yüzde 8,8 zam geliyor.

BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı. Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.

Etiketler; #zam #elektrik zam
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