Elektrik zammını geri çekin, ihracatı da etikler

OSB'lere 1 gecede yapılan elektrik zammında ilk fatura geldi. Ege Otomotiv Derneği Başkanı Mustafa Akkalay yapılan zam için, 'Bu 1 gün içerisinde yapılan, kabul edilebilir bir zam değil. Ciddi ihracat yapan otomobil sektöründeki bu zam, maaliyet artışıyla birlikte ihracatı da etkileyecek' dedi

Gamze Geçer- Türkiye'nin ihracatta lokomotifi olan otomotiv sektöründe, yan sanayici kur artışıyla mücadele ederken bir darbe de EPDK tebliğiyle geçen ay yapılan elektrik zammı ile geldi. 1 Nisan itibariyle 50 milyon kWh'ı geçen kuruluşlar, artık normal tarifeden değil, 'son kaynak tedarik' adı altında yeni elektrik tarifesine göre fatura ödüyor. Bu ödemenin ilk faturası da bu ay geldi.

Enerji girdisi en düşük seviyede olmalı

Bu zammın hangi akla hizmet yapıldığını çok merak ettiğini dile getiren Akkalay, şunları söyledi, '1 gün içerisinde yapılan, kabul edilir bir zam değil. Ciddi bir ihracat yapan otomobil sektöründe maaliyet artışıyla birlikte ihracatı da etkileyecek. Zaten yapılan ihracatlarda çalışan fabrikalar düşük karlar ile çalışıyor. Artı böyle bir artış maaliyeti de olumsuz etkileyecek. Üretim yapan fabrikalar ihracat konusunda sıkıntıya girecek. Hepsi birbirine bağlı durumda. Zamın devam etmemesi lazım. Eğer Türkiye'de bir ekonomik kalkınma düşünüyorsak ona göre hareket etmek zorundayız. Bu kalkınmayı sağlayacak olan tek kurtuluş kapısı üretim olacak. Üretime katkı sağlayabilmemiz için üretime katkısı olan enerji girdisini en düşük seviyeye çekmemiz lazım. Biz de seyir tam tersine işliyor. Bu şekilde bir zam üreticiye hiç uygun değil. Otomobil sektöründe de imalatçının büyük bir zararı ortada. Dolaylı yoldan üretilen ürüne de yansıyacak. Kurların yükselişi zaten yüksek bir maaliyet oluşturdu. Uzun zamandan beri yaşamadığımız zamı, artık her ay yaşıyoruz. Piyasa ve satıcılar bu durumdan müzdarip. Bu şekilde yükselen faturalar yine yansıyacak olan üreticiye ve nihai müşteriye büyük bir yük olacak.'

Seçim ekonomisi

Akkalay, şu anda piyasanın seçim ekonomisine girdiğini ve seçim beklentisi içerisinde olunduğunu belirterek görünen de ekonomide oluşan dövizde hareketlilik, şu anda yapılan zamların seçimden sonra arka arkaya geleceğini düşündürdüğünü söyledi.

Piyasa durgun ve beklenti içerisinde

Otomotiv sektöründe genel anlamda bir durgunluk yaşandığını böyle bir durumla daha da olumsuz etkileneceğini belirten Akkalay, 'Bu ekonominin durağanlaşacağının en büyük göstergesi. Hali hazırda sektörde durgunluk ortada. İzmir'de de aynı şekilde durağanlık söz konusu. Dernek üyelerimizin çoğunluğu da yedek parça satıcılarından oluşuyor. Onlardan da aldığım bilgiye göre genel piyasa durgunluk ve beklenti içerisinde. Şöyle ki toptancıların perakende satışlarında görülen, adamın elinde mal bitmedikçe yenisini tedarik etmiyor oluşu. Talep çok değilse yine mal almaz durumdalar. Alınan malların tahsilatında ciddi problemler yaşanıyor. Burada gelişmiş bir yedek parça sanayi var. Bu zamlar sanayideki arkadaşlarımızı da etkileyecek. Maaliyet arttıkça iş genel anlamda düşüyor. Firmaları en son işçi çıkarımına kadar götürecek konumda bir durum söz konusu. Bu olaylar zincir halinde olduğundan, bir gecede yapılan zam devamında üreticiyi, alıcıyı en çokta işçiyi olumsuz etkilemeye devam edecek' şeklinde konuştu.