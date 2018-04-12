Elektrikli Kombi Fiyatları Ne Kadar?

Elektrikli Kombi, şayet doğalgaz kullanmıyorsanız doğru ve kalıcı çözüm yeni nesil bu tip kombi modellerinde

, şayet doğalgaz kullanmıyorsanız doğru ve kalıcı çözüm yeni nesil bu tip kombi modellerinde.

İklimlendirme teknolojilerinde oldukça temiz ve çevreye duyarlı bir alternatif olan elektrikli cihazlar, genellikle doğal gazın bulunmadığı veya kullanılamadığı bölgelerde tercih edilmektedir.



Elektrikli Kombi Nedir?

Elektrikli kombilerin çalışma prensibi doğal gaz ile çalışan kombiler ile aynıdır. Verimlilik olarak elektrikli kombinin de en az hermetik kombiler kadar yüksek verimlidir. Bu yüzden elektrikli kombi markalarını da içiniz rahat bir şekilde satın alabilirsiniz.

Üstelik elektrikli kombi modelleri çalışırken yakıt olarak rezerv yakıt kullanmaz, bu sebeple ısınma işleminin sonunda ortaya atık çıkmaz. Bu tip kombiler hava kirliliğine yol açmaz ve herhangi bir baca düzeneğine veya bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir. Aynı zamanda atık ve zehirli gazlar oluşmadığı için bacalı kombilerde olduğu gibi herhangi bir zehirlenme riskiyle karşılaşmazsınız.

Elektrikli kombi markalarının ürettiği teknolojilerin günümüzde son derece güvenilir ve enerji verimli olduğunu söyleyebiliriz. Bu modelleri elektrik bağlantısına sahip olduğunu her ortamda güvenle kullanabilirsiniz. Son derece sessiz çalışmasıyla üstün bir konfor sağlayan elektrikli kombiler dilediğiniz yere monte edilebilen boyutlarıyla yerden tasarruf etmenizi sağlar.



Elektrikli Kombi Modelleri

Ancak en iyi elektrikli kombi modellerinde bile bazı dezavantajlar söz konusudur. Örneğin elektrik kesintisi yaşanması halinde cihaz devre dışı kalır, ısıtma ve kullanım suyu ısıtma fonksiyonlarını kullanamazsınız. Cihazınızı bilinçli bir şekilde kullanmadığınız takdirde ise yüksek enerji maliyetleri ve faturalarla karşılaşabilirsiniz. Son derece emniyetli sistemlere sahip olarak üretilse de tesisatta olabilecek elektrik kaçaklarını da bu dezavantajlar arasında sayabiliriz.

Elektrikli kombiler arasından en iyi kombiyi satın almak için mutlaka farklı marka ve modelleri inceleyerek ihtiyaçlarınıza en uygun cihazı seçmeniz gerekmektedir. Fiyat performans açısından elektrikli kombilerin fiyatları yoğuşmalı kombi ve hermetik kombi modellerinden daha ucuz fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Kullanım açısından bakıldığında ise son teknolojiyle üretilen kullanıcı dostu elektrikli kombiler yüksek verimle tasarruf imkanı sunar.

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