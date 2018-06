Elvan Gıda’nın İhracat Taktiği!

Elvan Gıda, 2013 yılında stratejik bir adım daha attı ve iç piyasa ile dış piyasayı birbirinden ayırdı. Türkiye pazarına özel Cici Pazarlama, ihracata özel ise INTERSWEET adıyla iki yeni şirket kurdu. Bütün şirketler de Elvan Group çatısı altında toplandı. Buna göre Elvan Group (Elvan Gıda) markalarının ürettiği bütün ürün ve markalar, Türkiye pazarına Cici Pazarlama, dünyaya ise Intersweet ile pazarlanıp satılır oldu.

Elvan Gıda'dan İlk yılda ihracat şampiyonluğu

Kuruluşunun üzerinden henüz 1 yıl geçmemişti ki Elvan Gıda’nın ihracat şirketi Intersweet, İstanbul İhracatçılar Birliği (İİB) tarafından sektörünün ihracat şampiyonu olarak ödüllendirildi. İİB tarafından Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen yıllık ödül töreninin en dikkat çekeni Intersweet Dış Ticaret oldu. 2014 yılında ihracatını yüzde 25 artırarak şekerleme sektörünün ihracat şampiyonu ilan edildi.

Intersweet Dış Ticaret A.Ş., İİB tarafından 2015’te de sektörünün ihracat şampiyonu olarak açıklandı, birincilik ödülünü aldı. Intersweet, 2015 yılında 128 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2015 yılının ihracat için zor geçtiğini hatırlatan Intersweet Genel Müdürü Davut Kaya, “Başarı tekrarlanıyorsa gerçektir. İhracat açısından zor bir yıl olan 2015’te te zirvedeki yerimizi koruyarak ipi göğüslememiz başarımızın tesadüf olmadığını ortaya koydu” açıklamasıyla sürdürülebilir bir başarı yakaladıklarını vurguladı.

2017’de ise Intersweet, sadece kendi sektöründe değil Türkiye genelinde sıralamaya girmeyi başardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Intersweet, en fazlaya ülkeye ihracat yapan firmalar listesinde Şişe Cam, Vestel ve Arçelik’ten sonra dördüncü sırada yer aldı. Böylelikle Elvan Gıda başarısını bütün sektörler açısından teyit etti.

Elvan Gıda Böl-Odaklan-Büyüt (BOB) stratejisi