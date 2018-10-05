Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2018 yılı enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,65 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, maaşlarda 108,78 lira ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak

Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
05 Ekim 2018 Cuma 09:38

2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışının ipuçları geliyor. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9,34 olarak gerçekleşti, geriye 3 veri daha kaldı. Yani şu ana kadar gerçekleşen enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.34 zam oranı oluştu.

Bu, maaşlarda 95,4 ile 456,93 lira arasında artış getirecek. Halen bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaş bin 116 lira 79 kuruşa çıkacak. 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunan en yüksek maaş ise 5 bin 349 lira 12 kuruşa yükselecek.

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE 521 LİRA ZAM GELECEK

Bu rakamlar 3 aylık verilerin, yani Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonunun eklenmesiyle artacak. 2018 yılı enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, maaşlarda 108,78 lira ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak. Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Etiketler; #emekli #emekli zammı #enflasyon
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