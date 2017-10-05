Emekli ne kadar enflasyon zammı alacak?

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Zam için ana belirleyici unsur ise enflasyon oranı olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı ocak ayında alacak zam oranında. Bu zammı belirleyecek olan da enflasyon oranı. Oranlara göre emeklinin ocak ayında yüzde 5.01'lik bir oranda zam alması tahmin ediliyor.



Yaklaşık 11.5 milyon emeklinin gözü Ocak zammında. Maaşlarda yapılacak artışta ana belirleyici enflasyon alacak. 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten fark alıp almayacağını ortaya koyacak.

En yüksek zam 212 lira olacak



Enflasyon zammı memuru da etkileyecek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla ipuçları gelmeye başladı. Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3-3.5 aralığında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonu da bu seviyede gerçekleşirse, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına Ocak'ta yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde. Bu maaş, Ocak zammı yüzde 3.5 çıkarsa 148 lira zamla 4 bin 388 liraya, yüzde 5.01 olursa 212 lira yükselerek 4 bin 452 liraya ulaşacak.Takvim'in haberine göre memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı ise toplu sözleşme ile belirlendi. Memurlar ocakta yüzde 4 oranında zam alacaklar. Aynı zamanda 2017 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memura bir de enflasyon farkı verilecek.