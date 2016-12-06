Emekli ocakta ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillenmeye başladı. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 3.04 çıktı. Kesin rakam için sadece 1 veri kalırken, uzmanlara göre zam yüzde 4'e çıkabilir

Yeni yıl yaklaşırken, Ocak'ta maaşları artacak olan emekliler de heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi. 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zam oranı için enflasyon verilerine kilitlendi.



2016'nın ikinci yarısındaki enflasyon, Ocak zammını belirleyecek. Bu dönemde enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Bu da 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.



PROGRAMDA DA VAR



Ancak şu ana kadar gerçekleşen enflasyon verileriyle Ocak zammı şekillenmeye başladı. Temmuz- Kasım döneminde enflasyon yüzde 3.04 olarak gerçekleşti.



TAHMİNLER ORTAYA ÇIKTI



Kesin rakamın ortaya çıkması için sadece 1 verinin, yani Aralık ayı enflasyonunun belli olması gerekiyor. Ancak uzmanlar, şu ana kadar gerçekleşen enflasyon doğrultusunda tahminlerini dile getirmeye başladı.



YÜZDE 4'E YAKIN ÇIKACAK



Vergi ve kur yükselişi nedeniyle otomobil, içki ve sigarada yaşanan fiyat artışlarının Aralık enflasyonuna etki edeceğini belirten uzmanlar, bu doğrultuda yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani emeklilerin Ocak zammının yüzde 4'e yakın çıkabileceğini öngörüyor.



ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA



Enflasyon Kasım'da gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle beklentinin altında kaldı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 0.52 ile yüzde 0.8 olan beklentinin altında gerçekleşti. Bu yılın Kasım enflasyonu, son 11 yılın Kasım TÜFE ortalaması olan yüzde 0.89'un da altında kaldı.



TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3.89 ile giyim ve ayakkabı grubunda kaydedildi. Kasım'da aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 0.58 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



Gıda fiyatlarındaki gerileme, enflasyonu aylık bazda 0.14 puan aşağı çekti. Tüketici fiyatları bazında Kasım'da en yüksek fiyat artışı yüzde 50 ile sayısal lotoda görüldü. Bunu yüzde 20.69 ile erkek kabanı, yüzde 14.27 ile çizme izledi. (Kaynak: Sabah)