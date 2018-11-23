Emeklinin gözü bu haberde. Enflasyon farkı ne kadar olacak?

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. Ocak'ta milyonlarca memur emeklisine beklenti anketindeki tahmine göre yüzde 10.49 enflasyon farkı göründü. Bu durumda memur emeklisinin zammı yüzde 14.49'a çıkacak

Emeklilerin Ocak'ta maaşları değişecek. Memur emeklilerine çifte zam verilecek. Milyonlarca memur emeklisi hem yüzde 4'te zam hem de enflasyon farkı alacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı farkı gösterecek. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur emeklilerine 4 ayda yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 12.76'ya ulaştı.

Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oranlar artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre; ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 13.99 olacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse memur emeklilerine yüzde 10.49 enflasyon farkı oluşacak, Ocak zammı da yüzde 14.49'a ulaşacak. Bu durumda emeklilerin maaşında en az 311,52 lira artış gerçekleşecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş Ocak zammı yüzde 14.49 olursa 2 bin 461 lira 39 kuruşa çıkacak.



Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, artışı merakla bekliyor. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti.



2 AÇIKLAMA KALDI



Şimdi geriye 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre, bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketindeki tahmine göre ise 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 13.99'u bulabilecek. Hem 4 ayda gerçekleşen yüzde 12.26'lık enflasyona, hem de yüzde 13.99'luk tahmine göre yeni hesaplama yapıldı. Tablomuza bakan emekliler, bunlara göre yeni maaşlarını görebilecek. Yüzde 12.26'ya göre maaşlarda 125 ile 599 lira arasında zam olacak.



684 LİRA ARTIŞ



Artış yüzde 13.99'a çıkarsa da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında 142,89 lira ile 684,42 lira arasında yükseliş yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş. Bu aylık zam oranı yüzde 13.99 olursa bin 164 lira 28 kuruşa yükselecek.



En yüksek emekli aylığı ise halen 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da Ocak artışının yüzde 13.99 olarak gerçekleşmesi halinde 5 bin 576 lira 61 kuruşa ulaşacak. Maaşlarda 142,89 lira ile 684,42 lira arasında artış gerçekleşecek.

