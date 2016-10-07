07 Ekim 2016 Cuma
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    • Emeklinin ocak ayı zammı ne olacak?

    Emeklilerin Ocak zamları şekillenmeye başladı. En düşük kamu emeklisi maaşı bin 752 liraya çıkacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yeni maaşını öğrenmek için bu yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyonu bekleyecek. Tahmini rakamlara göre; en düşük aylık esnaf emeklilerinde bin 204 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 386 liraya yükselecek

    07 Ekim 2016 Cuma 09:53
    Emeklinin ocak ayı zammı ne olacak?
    Takvim'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz dönemlerinde, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını belirleyecek. Bu oran da 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) verilerine göre; halen en düşük maaş 2000'den önce SSK'dan emekli olanlarda bin 339, sonra emekli olan SSK'lılarda 798, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 163, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 lira seviyesinde.

    Yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde olması bekleniyor. Eğer yüzde 3.5 civarında çıkarsa; Ocak'ta en düşük maaş 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda bin 386, 2000'den sonrakilerde 826, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 204, Bağ- Kur tarım emeklilerinde ise 948 liraya yükselecek.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci zammını da Temmuz'da alacak. Bu zammın oranını da 2017'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek.
    Anahtar Kelimeler: Emekli Maaş, Memur Emekli Maaşı, Maaş

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