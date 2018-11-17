Emekliye çifte zam göründü

150 bin emekliye seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Ocakta Meclis'e gelecek düzenlemeyle, maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamma kavuşacak

Temmuz'da maaşları artan emekliler, bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliler zam oranını merakla beklerken, 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, 2019'da Meclis'e gelecek. Ocak'ta Meclis'te görüşülecek yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.



ÖDEMELERDE ÇİFTE ARTIŞ

Eğer düzenleme 2019 başında yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, düşük maaşlı emekliler hemen seyyanen zammı alacak. Yani iyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak. Merkez Bankasının son beklenti anketine göre; bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 13,12 olacağı tahmin ediliyor.

EN AZ BİN 938 LİRA

Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur'luların gözü Ocak zammında. Merkez Bankasının tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 13,12 olacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 735 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 liradan bin 221 liraya çıkacak. Yüzde 13,12´lik artışla en düşük maaş; 2000´den önce emekli olan SSK´lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 938 lira 38 kuruşa, 2000´den sonra emekli olan SSK´lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 155 lira 40 kuruşa yükselecek.