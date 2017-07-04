En rekabetçi üçüncü il İzmir oldu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliği ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan "İl Bazında Rekabet Endeksi"ne göre İzmir, üçüncü oldu

EDAM tarafından hazırlanan ve 2008 ve 2014 yıllarının karşılaştırıldığı raporda, İzmir, İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü oldu.



Ege Genç İşadamları Derneği'nde (EGİAD) düzenlenen basın toplantısında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farklılıkların hem ekonomik hem de sosyal boyutlarıyla sadece Türkiye'nin değil dünyanın birçok ülkesinde sorun olduğunu belirtti.



İzmir'in yeni teknolojileri içeren sektörel önceliklendirme, kentin ve bölgenin sanayi 4.0 ile uluslararası rekabet avantajını arttıracağını kaydeden İlter, "Bu bağlamda TÜRKONFED Raporunda yer alan İzmir ile ilgili veriler de yön gösterici niteliktedir. Bu süreçte, TÜRKONFED Raporunda yer alan sosyal sermaye, emek piyasası, yaratıcı sermaye, insan kaynağı ve fiziki altyapı endeks parametreleri rekabetçiliğin ölçülmesi ve geliştirilmesinde önemli değişkenler olarak rol oynamaktadır." dedi.



TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek de Ege Bölgesi'nin kalkınmasının, bölgenin en önemli ili İzmir’in rekabetçilik gücünden geçtiğini söyledi.



Dilek, "İzmir’in rekabetçiliği bu anlamda, Türkiye'nin seviyesini belirlemek açısından da son derece önemli. İl Bazında Rekabet Endeksi Raporuna göre, bileşik endeks, piyasa büyüklüğü, makroekonomik istikrar ve finansal derinlik gibi ekonomik göstergeler İzmir’in en rekabetçi olduğu alanlar. Bununla birlikte, emek piyasasının kentin yumuşak karnı olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.