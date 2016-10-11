İnternetin hayatımızın her alanında yer aldığı günümüzde işlerimizin neredeyse hepsini de internet aracılığıyla halletmemiz kaçınılmaz hale geldi
11 Ekim 2016 Salı 16:05
Kayıt işlemlerinden ödeme işlemlerine, banka işlemlerinden alışverişe kadar pek çok işlemi artık internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Tüm bunlar için ise belirli bir miktarda risk aldığımızı söylemek kaçınılmaz. Çünkü internet ortamı yazı ve ses kökenli haberleşmeleri her daim kaydeden ve en ufak bir güvenlik açığında bile bunların art niyetli şahısların eline geçmesine sebebiyet verebilen bir yapı. Bu sebeple günümüzde artık insanlar internet alışverişlerinde daha güvenli bir yol seçmek adına kredi kartlarını internetin güvensiz sayılabilecek ortamlarında kullanmak istemiyorlar. Bunun için ise aslında bir takım yollar mevcut. Bu yollardan en çok rağbet göreni ise son günlerde Paykasa kart. Paykasa kartın ününü duyanlar ise internet tarayıcılarında en ucuz Paykasa kartaramalarını yaparak Paykasa kartları en ucuz yoldan almaya çalışıyorlar.
Paykasa Kart Nedir?
En ucuz Paykasa kart almak isteyen fakat Paykasa kart hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan sizlerin bilmesi gereken bir takım noktalar bulunuyor. Öncelikle Paykasa kart sizlerin internette alışveriş yapmasını sağlayacak bir çeşit anahtar karttır. İçerisinde sizin önceden belirlediğiniz miktarlarda para miktarı bulunan bu kartlar sizlerin alışverişlerini en güvenilir yoldan yaparak internet alışveriş tutarınızı ödemenizi sağlar. Tek kullanımlık olan bu kartların üzerinden tıpkı kredi kartları gibi on altı haneye sahip olan bir numara, son kullanım tarihi ve güvenlik numarası bulunur Bu bilgilere sahip olan siz kullanıcıların ise internet alışverişinizin ödeme sayfasında bu bilgileri kullanmanız yeterlidir. En ucuz Paykasa kart aramasını yapıp ulaşabileceğiniz en ucuz Paykasa karta ulaşmadan önce bilmeniz gereken son şey ise Paykasa kart alışverişlerinde para üstü iadesi yapılmadığıdır. Yani Paykasa kart ile alışveriş yapıp gereken tutarı ödediğinizde kartın içinde kalan miktar size tekrar ödenmez ve Paykasa kartınız tekrar kullanılmaz. Bu durumda öncelikle alacağınız ürüne karar vermeniz, ödeyeceğiniz meblağı belirlemeniz ve sonrasında Paykasa kartınızı satın alarak bu kartla ödeme yapmanız daha mantıklı bir seçenek olur.
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