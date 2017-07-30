En Uygun Fiyatlarla Astropay Karttr.com Adresinde

Hazır olun sizlere yepyeni bir kart türünden bahsedeceğiz. Ülkemizde birçok kart türü sizlerin hizmetine sunulmuş durumda ancak hiçbiri isteklerimiz karşılamak konusunda yeterli değil

Sizleri bu yazımızda Astropay ile tanıştıracağız. Bu karta sahip olabilmek için hiçbir kimlik bilgisi falan beyan etmenize gerek yok. Bu sayede günümüzde iyice artan dolandırıcılık sorunlarıyla karşılaşma ihtimaliniz bile ortadan kalkmış olacak. Sahip olacağınız bu kartın birçok avantajı mevcut. Hatta cüzdanınızda kalabalık bile oluşturmayacak. Çünkü bu kart tamamen sanaldır. Ancak tüm beklentilerinizi karşılayabildiğiniz bir sanal kart.işlemi ile bu kartınızı hesap kartı olarak bile kullanabilirsiniz. Dolar olarak kullanabileceğiniz bu kartı istediğiniz ülkede de kullanabileceksiniz. Daha fazla özellik için yazımızı okumaya devam edin.

Astropay resmi satış firması “ https://besakart.com “ dur. Karttr.com bir besakart kuruluşudur. Lütfen besakart iştirakı olmayan web siteleri üzerinden satın alma ve bozdurma işlemlerinizi gerçekleştirmeyiniz.



Her Yönü İle Özel Astropay Kart

Bu kartı para birimi olan dolar ile kullanabileceğinizden bahsetmiştik. Bu sayede yurtdışı alışverişlerinizde sizler için biçilmiş bir kaftan. Dünya üzerinde birçok alışveriş sitesi bulunuyor ve hepsinin ödeme seçenekleri farklı. Ülkemizde bulamayacağımız kadar ürünü bu sitelerde bulabiliyoruz. Hatta ülkemizde bulunan ürünleri bile daha ucuza bulabiliyoruz. Bu siteleri kullanmak isteyen birçok vatandaşımız kartlarındaki yetersizlikler yüzünden bu avantajlardan mahrum kalmış oluyor. Ancak bu kart ile istediğiniz tüm sitelerden alışveriş yapmak çok kolay. Hatta o kadar kolay ki tek yapmanız gereken on altı haneli şifrenizi girmek. Astropay fiyatları dünya üzerindeki tüm siteler ile de uyumlu sunuluyor.

Güncel astropay fiyatları için “ https://www.karttr.com/astropay/fiyatlari “ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



Astropay İle Yatırım Yapmanın Avantajları

Para birimi dolar olan astropay sayesinde yatırım için kullanmak istediğiniz paranıza değer katabilirsiniz. Son günlerde doların sürekli artış göstermesi ile astropay ön ödemeli sanal kart kullanıcılarına büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca Astropay bozdurma işlemi sayesinde dilediğini her an paranız güncel dolar kuru üzerinden tarafınıza çok hızlı bir şekilde iade edilmektedir. Birden fazla satın alma işlemi gerçekleştirebileceğiniz Astropay ön ödemeli sanal kart sayesinde ayrıcalıklar hiçbir zaman son bulmuyor. Sınır tanımayan avantajları ile Astropay kartı arkadaşlarınıza hediye etmenizde mümkündür. Sizde bu fırsatlardan yaralanabilmek için biran önce Astropay ailesine dâhil olabilirsiniz.