Ender Yorgancılar: Asgari ücret artışı vergiden muaf olmalı

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, asgari ücret zammı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şefika Bal - Yüzde 26'lık asgari ücret artışının farklı açılardan değerlendirmesi gerektiğini belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Öncelikle ülkemizin bir gerçeği var. Bu gerçek diyor ki, ülkede açlık sınırı 2000 TL ve 7 milyon insanımız bu sınırın altında yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Bu anlamda elbette ki artışı destekliyoruz. Keşke bütçemiz çok daha fazlasını yapmaya müsaade etse. İkinci husus da; daralan iç tüketimin canlanması adına bu artışı önemsiyorum. İnsanlar son aylarda ürünlere gelen ciddi artışlardan dolayı tüketimden uzaklaştı. Asgari ücretteki bu düzeltme kısmen, vatandaşı harcamaya yönlendirebilir. Üçüncü husus da işvereni ilgilendiren kısmı. 2020 TL'ye artırılan asgari ücretin işverene maliyeti 3000 TL. Bu azımsanamayacak bir rakam. O nedenle, iş dünyası olarak bizim ortak teklifimiz asgari ücretin artırılması ama vergiden muaf tutulması yönünde idi" dedi.

Destek türleri

Bugün sanayiyi ilgilendiren öncü göstergelerden, başta sanayi üretim endeksi ve PMI, kapasite kullanımı olmak üzere alarm verirken, işsizliğin yüzde 11'in altına inemediğini hatırlatan Yorgancılar, "Kapasite kullanımı daralmışken sanayici açısından bu artış oranı maliyetlerimizi karşılayamaz boyuta getirmekte. Benim en büyük endişem, bunun istihdama yansımasıdır ki ümit ederim yanılırım. Zira, sanayici bugün enerji maliyetleri, yüksek faiz, temin edemediği kredilerden dolayı finansman temininden kaynaklı, zaten herkesin malumu olduğu üzere yaşadığı zorluklar var. Asgari ücret artışından sonra, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan son açıklamayı bu endişelerden dolayı memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek isterim. Asgari ücret desteği 12 ay boyunca sürecek. (Destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için 150 TL olacak.)" dedi.