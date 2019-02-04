Enflasyon arttı, yüzde 20,35 oldu

Tüketici fiyatları Ocak bir önceki aya göre yüzde 1.06 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 20.35. Kaynak: Tüketici Fiyatları Ocak’ta yüzde 1.06 arttı, yıllık enflasyon yüzde 20.35

Enflasyon arttı, yüzde 20,35 oldu
04 Şubat 2019 Pazartesi 10:11

Tüketici fiyatları Ocak bir önceki aya göre yüzde 1.06 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 20.35.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.06, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 20.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.16 arttı.

Kaynak: Tüketici Fiyatları Ocak’ta yüzde 1.06 arttı, yıllık enflasyon yüzde 20.35

Etiketler; #enflasyon #Enflasyon arttı
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