Enflasyon beklentiyi aştı, dolar rekor kırdı

Enflasyonun beklentileri aşması üzerine dolar 3.60 lirayı aşarak 3.6033 lira ile tarihi rekorunu yeniledi

Enflasyon rakamları açıklandı. Oranların beklentiyi aşması ise doların yeniden rekor kırmasına neden oldu.



Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 1.64 oranında gerçekleşirken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 8.53'e çıktı. Ancak piyasalarda beklenen enflasyon oranı yüzde 1.0 idi. Enflasyon beklentiyi aşınca durumdan ise en çok dolar ve euro etkilendi.



Dolar güne 3.53 lira ile başladı. Ancak enflasyon oranının açıklanması ve de beklentiyi aşması ile yükselişe geçen dolar kısa sürede 7 kuruş yükseldi. Dolar bu yükselişle 3.60 TL'yi gördü. Daha sonra da doların fiyatı 3.5930 - 3.60 aralığında hareketini sürdürdü. Doların fiyatı saat 15.00 itibariyle ise yeniden yükselişe geçti. Dolar son olarak 3.6033 lirayı gördü ve tarihi rekorunu yeniledi.



Enflasyon rakamlarından euro da etkilendi. Güne 3.7097 liradan başlayan euro, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 3.7429 lirayı gördü.





