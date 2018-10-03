Enflasyon rakamları açıklandı. Son 15 yılın rekorunu kırdı

Eylül ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 oldu. Aylık enflasyon yüzde 6.30 oldu. Enflasyon son 15 yılın rekorunu kırdı. Yeni Ekonomi Programı'nda yıllık enflasyon yıl sonunda yüzde 20.8 olarak öngörülüyordu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde %7,42, eğlence ve kültürde %6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,40 artış gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup %0,07 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün %0,07 ile en az artış gösteren grup oldu.

Yıllık en fazla artış %37,28 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %36,61, çeşitli mal ve hizmetler %30,61, gıda ve alkolsüz içecekler %27,70 ve konut %21,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %8,12 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)'de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %22,88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %15,32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Eylül 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.