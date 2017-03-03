Enflasyon rakamları açıklandı. Son 5 yılın en yükseği!

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı. TÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,13 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 5 yılın en yüksek enflasyon verisi olarak kayıtlara geçti.



EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA



GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ 0.47'YDİ

TÜFE’de 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,88 artış gerçekleşti.Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta %2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,38, konutta %1,18 ve eğlence ve kültürde %0,89 artış gerçekleşti.Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,67 ile ev eşyası oldu.TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %17,96, çeşitli mal ve hizmetler %12,82, sağlık %12,53, eğitim %9,33 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.BU İLLERDE FİYATLAR ARTTIİstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 4,44 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,24 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,44 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.Şubat 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 40 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Şubat'ta medyan bazında 0.47 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.60 ile bir önceki anketteki yüzde 8.35'e göre yükseliş gösterdi.