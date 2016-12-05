Enflasyon rakamları belli oldu

Tüketici fiyat endeksi’nde (TÜFE) (2003=100) 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.79 artış gerçekleşti

Aylık en yüksek artış yüzde 3.89 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 1.25, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.16, konutta yüzde 0.87 ve haberleşmede yüzde 0.64 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0.58 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.12 ile ev eşyası oldu.



Yıllık en fazla artış yüzde 22.61 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10.92, ulaştırma yüzde 9.57, eğitim yüzde 9.50, sağlık yüzde 9.16 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış yüzde 1.06 ile TR81’de (Zonguldak, Karabük, Bartın) oldu



İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 8.16 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 8.62 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9.28 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.



Kasım 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 91 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.