Enflasyon rakamları doları nasıl etkiledi?

Enflasyon verisinin Ekim ayında yüzde 2,67 oranında, yıllık bazda yüzde 25,24 arttığının açıklanmasının ardından dolar şu sıralar 5,43 TL'den işlem görüyor

Enflasyon rakamları doları nasıl etkiledi?
05 Kasım 2018 Pazartesi 10:33

Geçtiğimiz haftayı 5,41 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,43 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru enflasyon verisi öncesi gün içerisinde en düşük 5,41 TL seviyesini gördü. TÜİK'in enflasyon verisinin Ekim ayında yüzde 2,67 oranında, yıllık bazda yüzde 25,24 arttığını açıklamasının ardından dolar şu sıralar 5,43 TL'den, euro ise 6,20 TL'den işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ 5,43 TL'Yİ GÖRMÜŞTÜ

Dolar geçtiğimiz hafta ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin yatışacağı beklentileri ile gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahına paralel geriledi. Kur cuma günü Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle 5,50 seviyesinin altına indi. ABD ile Türkiye'nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi sonrasında 5,43 seviyelerini gördü.

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