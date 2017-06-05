Enflasyon rakamları yine yükselişte

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,45 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,72'ye geriledi

Mayıs ayında yüzde 0,45 artış kaydetmesine karşın yıllık bazda yüzde 11,72'ye gerileyen enflasyon, Kasım 2016'dan sonra yıllık bazda ilk kez gerilemiş oldu. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 11,87 olarak gerçekleşmişti.



BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBU



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,24 İLE MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL, TUNCELİ'DE

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,45 artmasını bekliyordu. Reuters'ın 17 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre ise, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.2-0.62 artış bandında yer alıyordu. Yılsonu tahmini ise yüzde 9.45 ile TCMB'nin yıl sonu tahmini olan yüzde 8.5'in oldukça üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 2,42, eğitimde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,89 ve ev eşyasında yüzde 0,77 artış gerçekleşti.Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 0,73 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,55 düşüş gerçekleşti.TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 16,91, ulaştırma yüzde 15,81, sağlık yüzde 13,29 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,60 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,71 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,60 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 10,55 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.Mayıs 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 79 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.