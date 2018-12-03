Enflasyona doların tepkisi ne oldu?

Enflasyon raporunun açıklanmasının ardından dolar 5,16 TL, euro ise 5,88 TL'den işlem görüyor

Geçen hafta yüzde 1,86 değer kaybeden dolar/TLyeni haftaya 5,18 seviyelerinde başladı. Dolar kuru enflasyon raporu öncesi en düşük 5,15 TL seviyesini gördü. Kasım ayında enflasyonun yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 olarak açıklanmasının ardından dolar şu sıralar 5,16 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 5,88 TL'den alıcı buluyor.

TL KASIM'DA YÜZDE 7 DEĞER KAZANDI

Türk Lirası Kasım ayını dolar karşısında yüzde 7'ye yakın değer kazancıyla tamamladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1820 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8890 lira olmuştu.