Engelli çalıştırın, cezası çok ağır

İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank, 50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin engelli çalıştırma mecburiyeti olduğunu hatırlatarak, 'Engelli çalıştıran kurumlara sağlanan birçok kolaylık ve teşvik mevcut. Engelli çalıştırmamanın maliyeti, engelli bir bireyi çalıştırmanın maliyetinden daha yüksek' dedi.

Engel-siz Yaşam Derneği ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Engelliler İçin İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nda, engelli istihdamı konuşuldu. İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank, 50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin engelli çalıştırma mecburiyeti olduğunu hatırlatarak, "Engelli çalıştıran kurumlara sağlanan birçok kolaylık ve teşvik mevcut. Belirtilen oranda engelli çalıştırmayan kurumlar için ceza rakamı, her birey ve her ay için 3 bin 250 lira. Bu ceza, engelli bir bireyi çalıştırmanın maliyetinden daha yüksek" dedi.

Engelliler İçin İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, Engel-siz Yaşam Derneği, Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü işbirliği ve İŞKUR'un desteğiyle Selçuk Yaşar Kampusu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank, Engel-siz Yaşam Derneği Başkanı Gülgün Yorgancılar, PERYÖN Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ile çeşitli engelli derneklerinin temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Gülgün Yorgancılar, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Birlikte: Yerel STÖ'ler İçin Kurumsal Destek Programı' kapsamında etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yetişkin engellilerin sosyal hayata dahil, özgüvenli, nitelikli bireyler olması amacıyla kurulan Derneğimiz, ilk günden itibaren istihdamı artırmak, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek için projeler gerçekleştiriyor. İstihdamı çok önemsiyoruz. Çünkü ancak ekonomik açıdan özgür olan bir birey, hayatın her alanında olmayı başarabilir" dedi.

Cezası aylık 3250 TL

İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank da engellilere yönelik hizmetler, eğitim programları, kendi işini kurmak isteyene 50 bin TL'ye kadar destek hibe programları, kurumların uymaları gereken kotalar, sağlanan teşvikler ve yaptırımlar konusunda bilgi paylaştı. Dank, "Her engellinin, bir danışmanı var kurumumuzda. 270 iş danışmanımız, işveren ve iş arayanlara, uygun iş ve işçi için bire bir çalışan hizmet veriyor. İzmir'de, 206 bin engelli yaşıyor. Bütün amacımız, engelli kardeşlerimizin çalışma, üretme ve iş gücü piyasasında yer alma isteklerine destek olmak. 50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin, özel sektörde yüzde 3, kamuda yüzde 4 engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bu zorunlu kotanın takibi de kurumumuza ait. Belirtilen sayıda iş alımı gerçekleşmezse ceza rakamı her kişi için her ay 3 bin 250 lira. Bu rakam, engelli bir bireyi çalıştırmanın maliyetinden daha yüksek" dedi.

1483 kota boş

Dank, kentte 50 üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinin çalıştırması gereken engelli sayısının yaklaşık 6 bin olduğunu da hatırlatarak, "Bunun 4862 kişilik kotası dolu. 1483 kota boş ve doldurulması için iş arayan engellilerle işverenleri buluşturmaya devam ediyoruz. Hizmet merkezlerimizde, belirli periyotlarla bunu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İşsizlik en büyük sorun

Engelli istihdamı ile ilgili verileri paylaşan Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman ise ülkemizde yaşayan 9,5 milyona yakın engelli birey için işsizliğin, en büyük sorunlar arasında yer aldığını ifade etti. Kahraman, "Engellilerin üçte ikisi işsiz. Toplam engelli nüfusunun yüzde 80'ini düşük gelirli bireyler oluşturuyor. AB'de 80 milyon engelli birey var, ama işsizlik oranı yüzde 18. Burada 15 - 65 yaş arasında çalışabilir nüfusu baz alıyoruz. Dünya Çalışma Örgütü çalışmasına göre; Türkiye'de, ancak her 5 engelliden biri istihdama katılabiliyor. Kadın engelliler daha da dezavantajlı. Erkek engellilerde istihdama katılım oranı % 35'in üzerindeyken kadın engellilerde bu oran yüzde 6'ya kadar düşmekte. Engellilerin çoğu niteliksiz işlerde çalışıyor. Nitelik gerektiren işlerde çalışan engelli bireylerin oranı yüzde 10'u bile bulmuyor" dedi.

Dr. Kahraman, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı araştırmasına göre; firmaların yüzde 66'sı engelli istihdamını sadece yasal bir zorunluluk olarak görüyor" diyerek Türkiye'deki işverenin engelli istihdamına yönelik bakış açısını da değerlendirdi.