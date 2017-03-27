Erik pazarda pahalı ama dalında 30 TL

Mersin 'in Silifke İlçesi'nde ilk hasadında kilosu 300 TL'ye ulaşan erik, dalında kilosu 30 liraya kadar düştü.

Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, son günlerde hasadın yoğunlaşarak bütün pazarlara hitap edecek şekle geldiğini söyledi. Fiyatların çok yüksek gösterildiğini, ancak bunun üreticiden alınan fiyatlar olmadığını belirten Şen, eriğin ilk çıktığında fiyat açıklaması yapmadıklarını, bunun alıcı ile satıcı arasındaki arz talep meselesi olduğunu dile getirdi. Bu yıl örtü altında 50 dönüm erik bahçesi olduğunu ve çiftçilerin dalında toptan kilosunu 30 liradan sattığını kaydeden Şen, bunun da memnun edici bir fiyat olduğunu vurguladı.Bu yıl ilçe genelinde sera ve açık alanda 8 bin dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılacağına dikkat çeken Şen, "Erik üretimi Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapılıyor" dedi.Birlik Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş ise, örtü altında 10 yıldır üretim yapıldığını ve önemli mesafe kat edildiğini belirterek, "Bu yıl 100 dönümlük erik serasından 50 dönümü kar, soğuk ve fırtınadan dolayı zarar gördü. 50 dönümden 25-30 ton civarında bir hasat bekliyoruz. Yaklaşık 10 gün önce ilk hasat yapıldı, yüksek fiyattan gittiği yazıldı. Ancak yazılan fiyatların gerçeği yansıtmadığını da biliyoruz" diye konuştu.Yaklaşık 15 gün sonra da açık alanda da hasadın başlayacağını dile getiren Göktaş, böylece fiyatların daha da düşüp, herkesin alabileceği seviyelere ineceğini sözlerine ekledi.