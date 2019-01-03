Erkek desteğiyle kozmetik 11 milyar lirayı aşacak

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) Başkanı Ahmet Pura, sektörün, 2018'de yüzde 20 civarında büyüme kaydederek 11,3 milyar lira civarında büyüklüğe ulaşacağının tahmin edildiğini, bu yıl için ise TL bazında yüzde 15 büyüme beklendiğini bildirdi.

Pura, 2018'in, 2017'de olduğu gibi kozmetik sektörü açısından zorlu bir yıl olduğunu ifade ederek, 2016'da kozmetik ürünleri satışında kredi kartına taksit imkanının kaldırılmasının, hala sektörün önündeki engellerden biri olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerden kozmetik ürün ve ham maddeleri ithalatına 2017 yılında getirilen ek gümrük vergilerinin de sektöre bazı olumsuz etkileri olduğuna işaret eden Pura, şunları kaydetti: "Beden sağlığı adına önemli olan ağız ve diş sağlığı ürünlerinden diş fırçalarına 2017 yılından itibaren sürdürülen koruma önlemi kapsamındaki ek vergi yükümlülükleri, dolar kurunda yaşanan artışlar nedeniyle koruma önleminin yürürlüğe girdiği tarihten itibarıyla yüzde 55 artmıştır. Bu durum, diş fırçası raf satış fiyatlarının da artmasına neden olarak tüketiciye ek maliyetlerin yansımasına neden olmakta. Ayrıca, her konumda TL'ye dönüşüm yapıldığı bu ortamda, bu uygulamanın iptali veya en azından ek verginin TL'ye döndürülmesi akılcı olacaktır. 2018 yılında özellikle kozmetik ürünlerinin çatı mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasında yapılan değişiklikler ve de değişiklik taslakları sektörümüzün nefesini kesmekte."

Dış ticaret açığına katkı

Ahmet Pura, TÜİK dış ticaret verilerine göre, 2017'de kozmetik ihracatının yaklaşık 840 milyon dolar olduğunu, geçen yılın 10 aylık döneminde ise bu rakamın yaklaşık 700 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu, 2018 sonuna kadar 2017 seviyelerine ulaşılacağını kaydetti. 2017 yılında yaklaşık 790 milyon dolar olan ithalatın, geçen yılın 10 aylık döneminde yaklaşık 630 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Pura, 2018 sonunda ise bu rakamın 2017'deki ithalat değerinin altında kalacağını söyledi.

Erkekler için de vazgeçilmez

Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci de Türkiye'de kişisel bakım trendinin her geçen yıl yükseldiğine dikkati çekerek, müşterilerin marka değeri yüksek ürünlere gösterdiği yoğun ilgiden bu trendi gözlemlediklerini kaydetti. Değirmenci, "2018 yılındaki ekonomik gelişmeler ve kozmetik sektöründe satın alma alışkanlıklarını değiştiren uygulamalara rağmen sektörümüz, beklentilerin üzerinde iyi bir yıl geçirdi. Kozmetiğin kadınlar kadar erkekler için de vazgeçilmez bir kategori haline geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Yılbaşı dönemi kampanyaları ve yeni yıl hediye alışverişleri ile aralık ayında kozmetik sektörünün yeniden ivme kazandığına işaret eden Değirmenci, 2018 sonunda yüzde 30-40'ların üzerinde büyüme beklediklerini, 2019'da da büyüme trendinin devam edeceğini söyledi. n AA

Lüks kozmetiğin yeri

Değirmenci, şunları söyledi: "Türkiye'de kozmetik sektörü olarak gideceğimiz daha çok yol var. Kozmetik harcaması ortalamasında hala birçok Avrupa ülkesinin gerisindeyiz. Biz bu konuda sektörün lider oyuncusu olarak sorumluluk üstleniyoruz. Amacımız, Türkiye'de lüks kozmetiği hak ettiği noktaya taşımak. Ulaşılabilir fiyatlarla lüks kozmetik dünyasının renkli kapılarını herkese açacağız, kozmetik sektörünü büyüten perakendeci olacağız. Boyner, 2019'da kozmetik alışverişinin en çok tercih edilen adresi olma kimliğini güçlendirerek sürdürdü. Pazarda genelde yüzde 40'a yakın, parfümde ise yüzde 50-60 pazar payına ulaştık."