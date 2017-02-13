Erkenci enginar 4 TL'den çıktı

İzmir'de kış döneminde de üretimin yapıldığı enginarda erkenci ürünlerin satışına başlandı. Don ve yağışın vurduğu enginarda erken ürünler 4-6 TL'den satışa çıktı

Enginar üretim merkezlerinden Karaburun'da şubattan hazirana kadar üretimi yapılan enginarda erkenci ürünlerin üretiminde düşüş görülüyor. Karaburunlu enginar üreticisi Halil Cebek, bu ay içinde olgunlaşmaya başlayan ürünün hasadına başladıklarını ancak soğuk hava nedeniyle erkenci türlerde bekledikleri hasadı yapamadıklarını ifade etti.

Cebek, şu bilgileri verdi: 'Enginar şubat ayında olmaya başlar, hazirana kadar da bir kök enginardan 8-10 ürün alırız. Bu sene ocak ayı çok soğuk geçti, ürün kar altında kaldı. Enginar soğuğu hiç sevmez. Ürünler yaralı, yanmış gibi görünür ve değerini kaybeder. Erkenci enginarın hasat zamanı ama iki günde ancak 40-50 adet hasat edebildik. Şu anda hale gönderebilecek miktarda ürün yok. Havaların ısınmasıyla bollaşır. Yol kenarındaki tezgahta tanesini 4-6 liradan satıyorum. Ürün bollaştıkça 2-2,5 liraya iner.'



Karaburun Ziraat Odası Başkanı Gazanfer Yavaş da ilçede Balıklıova, Ildır, Küçükbahçe mahallelerinde üretilen enginarın dondan etkilendiğini, bunun erkenci ürün hasadını geciktirdiğini belirterek, 'Geçen sene bu zamanlarda enginarın tanesi 1,5 liraydı. Şu an 3 liranın altına inmedi' dedi.