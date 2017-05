Et fiyatı, Ramazan'da da düşmez

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, 'Etin kilosu 50 lira, bugün kuzu eti 37 lira. Fiyat artışının Ramazan'la ilgisi yok. Her geçen gün fiyat artıyor, bunun bir an önce önüne geçilmeli' şeklinde konuştu

Beyaz et fiyatları da yüksek

- Her geçen gün artan et fiyatlarının Ramazan'a kısa bir süre kala yükselmesi vatandaşları tedirgin etmeye başladı. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, 'Fiyatlardaki artışın Ramazan ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum, zaten etin fiyatı 50 lira, bugün kuzu eti 37 lira. Her geçen gün et fiyatı artıyor ama bakanlığın bununla ilgili bir çalışması yok. Besicilere baktığımızda büyük ve küçük firmalar var. Büyük hayvan firmaları fiyatlarla istedikleri gibi oynuyor. Küçük besiciler ise piyasaya ayak uydurmak zorunda kalıyorlar. Yani hayvan yetiştirmek mesele' dedi.'Memlekette et fiyatları uçmuş gidiyor, kimsenin umrunda değil' diyen Yücelmiş, 'Biz kasaplar olarak bu durumdan rahatsızız. Kuzu eti 37-38 lira, bunun yüzde 1,5-2'si piyasaya girdiğinde artış yaşıyor, bunun KDV'si de var, bunları da kattığımızda et oluyor 40 lira. Herkes kırmızı etle uğraşırken, beyaz et de almış başını gidiyor, iyi bir tavuk etinin kilosu 20-25 lira oldu. Ama herkes kırmızı eti konuşuyor. Türkiye'de durum çok kötü oysa, komşularımıza bakıyoruz etin kilosu 20-25 lira, bizde 50-55 lira. Haliyle böyle olunca milletin alım gücü düşüyor, asgari ücretle bu fiyatlara nasıl et alınsın? Milletin alım gücü olmayınca esnaf olarak zor durumda kalıyoruz' dedi. Sıkıntılı bir dönem yaşandığını belirten Yücelmiş, 'Tarım Bakanlığı et fiyatlarına bir an önce el koysun. Nedir bu artış? Neden kaynaklanıyor? Birileri bilerek mi yapıyor? Bunların cevabı bir an önce bulunmazsa durum daha da kötüye gidecek. Ne halk et yiyebilecek ne de esnaf iş yapabilecek' şeklinde konuştu.