Euro ilk defa 4 TL'yi geçti

Dün tarihi zirveyi göre dolar/TL bu sabah güne 3.72 seviyesinde başlarken, sonrasında 3.7770 seviyesi geçerek yeni rekorunu kırdı. Euro ise 4.0054 seviyesini aşarak tarihi rekoru kırdı

Dolar ve Euro yeni güne rekorla başladı. Bankacılar dün TL'de negatif ayrışma için belirli bir haber ya da gelişme olmadığını, negatif ayrışmayı mevcut gelişmelerin oluşturmaya devam ettiğini söylediler.



Dolar/TL küresel değer kazancı ve lokal endişelerin baskısıyla 3.7770 seviyesini görerek rekor kırdı. Kur, saat 9.57 itibari ile bankalararası piyasada 3.97 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.0054 seviyesini görerek yeni zirvesini gördü. Euro/TL şu saatlerde 3.98 seviyesinden işlem görüyor.



DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?



Genel çerçevede kuru baskılayan lokal unsurlar arasında TCMB'nin siyasi endişelerle TL'nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi, faiz adımlarının kullanılması halinde siyasilerle yaşanabilecek gerilim ihtimali, Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.



Buna paralel dün de gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olan TL'de yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 4.5 oldu.