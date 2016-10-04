Maliye’nin yeni uygulaması izaha davet için geri sayım başladı. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla çıkarılan yasada altyapısı kurulan izaha davet uygulamasına yönelik şimdi de tebliğ taslağı hazırlandı. Tebliğ taslağında konutlarını değerinin altında gösterenlerin izaha davet edilmesi ayrı bir başlık altında yer aldı. Buna göre Maliye’nin bankalardan elde ettiği bilgilere göre kullanılan konut kredi tutarları ile tapu dairelerinden elde edilen satış bedellerinin karşılaştırılması sonucunda satış bedelinin düşük beyan edilmesine dair haklarında ön tespit yapılan mükellefler izaha davet edilecek.



Bu yolla Maliye, “Gel aradaki farkı izah et” diyecek. Yani alırken konut alırken değerini düşük gösterip daha az tapu harcı ödeyen de, satarken düşük gösterip daha az vergi ödeyen de bunun nedenini izah edecek.



ZARARIN YÜZDE 20’Sİ ÖDENECEK



Vergi Usul Genel tebliğ taslağında, vergiye gönüllü uyum amacıyla izaha davet müessesesinin getirildiği belirtilerek, “İzaha davet; İdarenin verginin ziyaa uğramış olabileceğini harici karinelerle tespit edildiği hallerde, haklarında vergi incelemesine veya takdir işlemlerine başlanılmamış mükelleflerden yetkili merciler tarafından izahat talep edilmesidir” olarak tanımlandı. Buna göre Maliye, bir mükellefle ilgili başka veriler kullanarak vergi zararı olabileceğini tespit etmesi halinde mükellefe çağrı yapılacak. Eğer mükellef vergiyi ziyaa uğrattığını yani daha düşük gösterdiğini kabul ederse beyanname verecek. Tahakkuk eden vergiler ile izahat zammını süresinde öderse vergi zararının yüzde 20’sini ödeyecek. Bunun sonucunda mükellef vergi incelemesine tabi tutulmayacak ve takdir komisyonuna sevk edilmeyecek.





NELER KAPSAMDA?



Yasa çıkarken Maliye Bakanlığı’na izaha davetin kapsamını belirleme yetkisi verilmişti. Tebliğ taslağında da kapsama giren konular tek tek sıralandı. Buna göre tapu daireleri ve bankalardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucu ulaşılan bulgulardan hareketle mükellefler izaha davet edilebilecek. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 5 bin lira üzerindeki mal ve hizmet alım ve satışlarına ilişkin Ba ve Bs formları veriyorlar. Maliye bu formlar üzerinden çapraz kontroller yapıyor. Gerçek alış-satışların beyan edilip edilmediği inceleniyor. Bu konu ile ilgili de Maliye, mükellefleri izaha davet edebilecek.



İzah nasıl istenecek?



*Mükelleflerin faaliyet grupları ve sektörlerine göre Vergi Denetim Kurulu risk analizleri yapıyor.

*Yapılan risk analizleri sonucunda vergi zararı olabildiğine ilişkin ön tespit yapılırsa mükellef, izaha çağrılabilecek.

*50 bin liranın altında sahte belge düzenleyenler için de izaha davet uygulaması devreye girebilecek.

*Ancak bu mükelleflerin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alımlarının yüzde 5’ini aşması halinde izaha davet uygulaması geçerli olmayacak. (Hürriyet)



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