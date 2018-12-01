Ev sahipleri de kiracılar da dikkat!

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki tedbirler arasında yer alan en dikkat çekici kararlardan biri kira artış oranları olmuştu ve kira artış oranlarının artık TÜFE üzerinden yapılması öngörülmüştü. Yani ev sahipleri artık zamları üretici fiyatı artışından değil, tüketici fiyatı artışından yapabilecek

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, “Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir” denilmişti.



Dün ise düzenleme TBMM’ye taşındı. AK Parti’nin, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE’nin artış oranının baz alınması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kira bedellerinde artış oranının TÜFE baz alınarak yapılmasının tüketiciye getirileri olacağını söyledi. Aşa, “Mevcut piyasa koşullarında ÜFE’deki artış tüketici için fazla görünüyordu. Elbette sözleşme serbestisi durumuna göre, mal sahibi ve kiracı arasında anlaşılıp ortak bir oran da belirlenebilir. Ancak hukuki boyutta bakıldığında TÜFE üzerinden uygulama yapılacak” diye konuştu.



Yıllık üst sınır



Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da TÜFE ile kira oranlarında yapılacak artışın ‘daha adil’ olacağına dikkat çekerken, ancak her yıl başında belli bir üst sınır belirlenip ona göre hareket edilebileceğini söyledi.



Taş, “Hem kiracı, hem de ev sahibinin kira artış oranlarını önceden net olarak bilmeleri iki tarafın da yararına. Mesela siz ağustos ayında kiranızı artırıyorsunuz. Ama eylül ayında TÜFE daha düşük gelebilir. Yani eylülde kirasını düzenleyenler daha kârlı çıkabilir. Bu nedenle yıllık bir üst sınır belirlenip ona göre en başından hareket edilirse net ve adil bir sistem oturtulmuş olabilir” dedi.



DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?



Yenilenebilir enerji KDV’den muaf olacak



- Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurlar ortak olacak.



- Yenilenebilir enerji kaynaklarının (jeotermal, güneş, rüzgar vb.) tarımsal üretimde yaygınlaşması için KDV istisnası sağlanacak.



- İmalat sanayii yatırımları kapsamında yapılacak inşaat harcamalarının KDV’si seneye de iade kapsamında olacak.



İşsizlik ödeneği almak kolaylaşacak



- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulacak.



- Büyük ve küçükbaş hayvanların satışından alınan binde 1’lik pay kaldırılacak.



- İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından kolaylık sağlanacak. Son 120 günlük, “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak işe devamsızlıktan kaynaklı ödenek alamama durumu ortadan kaldırılacak.



TCDD yatırımlarına özel finansman



- TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden finanse edilecek.



- Kamu ile özel sektör sözleşmelerinde, imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilecek. “Büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamaması” gerekçesiyle yapılan düzenleme, 30 Haziran 2018’den önce ihalesi yapılan ve madde yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeleri kapsıyor. Sözleşmeler, 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilecek ya da devredilebilecek. Sözleşmesi feshedilen yüklenicinin teminatı iade edilecek.



Devam sütünden ÖTV alınmayacak



- Şalgam suyu, aromalı süt ile devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.



- Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, “bakmakla yükümlü olunan kişi” kapsamında sigorta şemsiyesine alınacak.



Yaşlılık aylığı en az 1000 lira



- Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine ödenen aylıklar ile birlikte demeler toplamı 1000 liradan az olamayacak.



- Konut hesaplarına devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkacak.



Pilot ve hostese vergi istisnası



- Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortasına, “diğer özellik arz eden riskler” eklenecek. Bu düzenlemeyle, nükleer riskler gibi riskler sonucu meydana gelebilecek zararların karşılanabilmesi için DASK’ın devreye girmesi öngörülüyor.



- Sivil pilot ve kabin memurlarına ödenen aylık ücretin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna olacak. (Milliyet)