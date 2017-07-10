Ev sahiplerinin kafası artık bu sigorta ile rahat edecek!

Bu yıl uygulanmaya başlayan kiraların sigortalanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin nüfusunun yüzde 26’sı kiracı konumunda. Kira sigortalanması ile devletin vergi kaybı olmayacak. Konut kiralama işlemlerinin tümü kayıt altında olacak. Ev sahipleri kirasının peşinde koşmayacak çünkü hakları koruma altında olacak” dedi

Kira sigortasının birçok sorunu çözeceğini dile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl 22 Mayıs itibariyle aktif olarak uygulanmaya başlayan kira sigortası uygulamasına yoğun talep var. İlk 20 günde 814 mülk sahibi bilgi almak için çağrı merkezlerine müracaatta bulundu. Bu uygulama mülk sahiplerinin haklarını da koruyor. Kiracının kirayı ödememesi halinde mülk sahibi parasının peşinde koşarken mağdur olmayacak. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane sayısı var. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızın yüzde 26’sı ise kiracı konumunda. Kira sigortası ile tüm konut işlemleri kayıt altında olacağı için devletin vergi kaybı da büyük oranda azalmış olacak”diye konuştu.



"1 YILLIK KİRA SİGORTASI1 AYLIK KİRANIN YÜZDE 65’İ TUTARINDA"

“KİRA SİGORTASI KAYIT DIŞILIĞIN AZALMASINA DA KATKI SAĞLAYACAK”

Kira sigortası uygulaması ile ilgili bilgi veren Palandöken, “Mevcut kiracısı olan mülkler ve yeni kiralama yapılan mülkler için, mal sahibi ve kiracı bilgileribaşvuru için yeterli. İlk üç ay bekleme süresi içerisinde kira bedeli düzenli ödenmesi gerekiyor. Sigorta işlemlerinin tamamlanması için evin kira bedeline göre yüzde 65 tutarında ücret talep ediliyor. Örneğin evin kirası bin lira ise yıllık 650 TL kira sigortası primi ödenecek” dedi.Kira sigortası uygulamasının kayıt dışılığın azalmasına da etkisi olacağını belirten Palandöken, “Kira gelirini sigortalatmak isteyen mülk sahibinin gelirleri bu yolla kayıt altına alınacağından, sigortalanan gelirlerin vergisi de rahatlıkla tespit edilebilecek. Sigorta şirketleri, maliye ile veri paylaşımında bulunabilir ve gelirler bu şekilde kolaylıkla takip edilebilir” sözlerine yer verdi.