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    • Eylül ayının zam şampiyonu salatalık oldu

    Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 23,72 ile salatalıkta görüldü

    03 Ekim 2016 Pazartesi 11:23
    Eylül ayının zam şampiyonu salatalık oldu
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, salatalık ücretini, yüzde 14,96 ile fındık içi, yüzde 11,67 ile anaokulu ücreti izledi.

    Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,28 ile kabak, yüzde 8,78 ile patlıcan, yüzde 7,41 ile nohut, yüzde 6,81 ile LPG dolum ücreti, yüzde 6,77 ile motorin, yüzde 6,46 ile okul servisi ücreti, yüzde 6,19 ile erkek için uzun kollu spor kazak (sweatshirt) ve yüzde 6,06 ile benzin yer aldı.

    En çok balık ucuzladı

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,36 ile balıkta gerçekleşti. Bunu yüzde 20,47 ile limon, yüzde 15,38 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 10,55 ile elma, yüzde 8,75 ile üzüm, yüzde 7,78 ile tavuk eti, yüzde 7,14 ile erkek tişörtü, yüzde 7,08 ile umreye gidiş ücreti, yüzde 3,51 ile etek izledi.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Salatalık, Zam şampiyonu

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