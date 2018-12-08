Facebook'a büyük ceza!

Rekabet Kurulu, kullanıcıların kişisel bilgilerini ticari amaçla yasa dışı kullandığı gerekçesiyle Facebook'a 10 milyon avro para cezası verdi

Facebook'a büyük ceza!
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:08

İtalya Rekabet Kurulu, ABD'li sosyal paylaşım sitesi  Facebook'a 10 milyon avro para cezası verdi.

Rekabet Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların kişisel  bilgilerini ticari amaçla yasa dışı kullandığı gerekçesiyle Facebook'a 10 milyon  avro para cezası verildiği belirtildi. Facebook'un tüketici yasasının 21. ve 22.  maddelerini ihlal ettiği, kullanıcıları hemen haberdar etmeden ticari amaçlı  kullandığı bildirildi.

Rekabet Kurulunun Facebook'un kullanıcılarının bilgilerine karşı  dışarından siber bir saldırı olduğunda otomatik uyarı sisteminin bulunmadığını da  ortaya çıkardığı kaydedildi.

Etiketler; #facebook #facebook ceza
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