Faiz kararı öncesi dövizler düşüşte

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan lirayı destekleyecek bir faiz artışına ilişkin beklentilere bağlı olarak dövizler geriledi

Faiz kararı öncesi dövizler düşüşte
13 Eylül 2018 Perşembe 09:52

Erken işlemlerde;

      - dolar en düşük 6.3347 lirayı gördükten sonra 6.35 - 6.36 lira aralığında,

     - euro en düşük 7.3732 lirayı gördükten sonra 7.40 - 7.41 lira aralığında,

     - sterlin en düşük 8.27 lirayı gördükten sonra 8.29 - 8.30 lira aralığında işlem görüyor.

Piyasalarda, doların küresel zayıf seyrinin de liradaki değer kazancında etkili olsa da asıl belirleyici olan etkenin, bugün 14:00'te açıklanacak olan faiz kararının olduğuna dikkat çekiliyor.

Piyasa analistleri ve ekonomistlerin faiz artış beklentileri, 2.25 ile 7.25 puan arasında değişse de, beklentiler 5.0 puan dolayında yoğunlaşıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düştü #döviz #dolar #piyasa #MB #faiz
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