Faizsiz Araba Sahibi Olabilirsiniz

Sıfır faizli araç almak isteyen kullanıcılar için birçok imkan ve fırsat bulunmaktadır. Birçok araba firması yıl sonunda çeşitli indirim yapmakla birlikte faizsiz araba veren firmalarda bulunmaktadır

Araç almadan önce dikkat edilmesi gerekenler; Öncelikle araç almadan önce eğer sıfır araç alacaksınız ve bir araba markası tercih etmeniz durumunda hangi banka ile anlaşmalı ise onu tercih etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Bu bilgi araç alımı açısından kritik öneme sahip olmakla birlikte eğer başka bir bankaya kredi başvurusu yaparsanız bu sizin kredi notunuzu düşürebilir. Otomobil üreticilerinden şirket içi taksitlendirme yöntemi ile nasıl araç alınır? Şartlar T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Belgelenebilir düzenli gelire sahip olmak,

Yüksek kredi notuna sahip olmak. Nasıl Başvuru Yapılır? Bu sistemle araç sahibi olmak için nüfus cüzdanı yeterlidir. Bankaya gidip başvurulduktan sonra şirketin finans departmanı başvuruyu değerlendirir ve olumlu yanıt alınması durumunda çeşitli belgeler tüketiciden talep edilerek başvuru süreci tamamlanır ve kişi bayiye davet edilir. Diğer yandan, Kosgeb kredisi ile de taşıt sahibi olunabilir. Bu kredi fırsatları her işletme için olmasa da birçok kişi bu yöntemle araba sahibi olmuştur. Diğer yandan, bu kredi için birçok şart aranmaktadır. Öncelikle işletmeniz düzenli fatura kesmesi ve vergi dairesine veya sgk ya borcunuzun olmaması gerekmektedir. Aşağıda ki firmalarda faizsiz araç satmaktadır ve yöntem olarak senet kullanmaktadırlar. Emin Otomotiv Araç satın almak isteyen kişileri bir araya getirerek bir havuz kurar. Bu aynı altın günü gibidir, herkes havuza bir miktar para atar ve şanslı kişi noter huzurunda seçilerek araba sahibi olur. Wowwo Senetli Araba Satışı Araba satışında ki faizi ortadan kaldıran bir başka sistemde Sıfır faizli araç almak isteyen kullanıcılar için birçok imkan ve fırsat bulunmaktadır. Birçok araba firması yıl sonunda çeşitli indirim yapmakla birlikte faizsiz araba veren firmalarda bulunmaktadır. Diğer yandan, bankalardan faizsiz kredi çekmek için ise iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki katılım bankaları, ikincisi ise dönemsel bazda indirimler veya anlaşmalar yapan bankalardır.Öncelikle araç almadan önce eğer sıfır araç alacaksınız ve bir araba markası tercih etmeniz durumunda hangi banka ile anlaşmalı ise onu tercih etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Bu bilgi araç alımı açısından kritik öneme sahip olmakla birlikte eğer başka bir bankaya kredi başvurusu yaparsanız bu sizin kredi notunuzu düşürebilir. Otomobil üreticilerinden şirket içi taksitlendirme yöntemi ile nasıl araç alınır?Bu sistemle araç sahibi olmak için nüfus cüzdanı yeterlidir. Bankaya gidip başvurulduktan sonra şirketin finans departmanı başvuruyu değerlendirir ve olumlu yanıt alınması durumunda çeşitli belgeler tüketiciden talep edilerek başvuru süreci tamamlanır ve kişi bayiye davet edilir. Diğer yandan, Kosgeb kredisi ile de taşıt sahibi olunabilir. Bu kredi fırsatları her işletme için olmasa da birçok kişi bu yöntemle araba sahibi olmuştur. Diğer yandan, bu kredi için birçok şart aranmaktadır. Öncelikle işletmeniz düzenli fatura kesmesi ve vergi dairesine veya sgk ya borcunuzun olmaması gerekmektedir. Aşağıda ki firmalarda faizsiz araç satmaktadır ve yöntem olarak senet kullanmaktadırlar.Araç satın almak isteyen kişileri bir araya getirerek bir havuz kurar. Bu aynı altın günü gibidir, herkes havuza bir miktar para atar ve şanslı kişi noter huzurunda seçilerek araba sahibi olur. Emin Otomotiv sistemi ile havuzda ki her kişi araba sahibi olmaktadır. Bu sistemle faizsiz otomobil sahibi olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken düzenli senet ödemesi yapmak ve sıranın size gelmesini beklemek.Araba satışında ki faizi ortadan kaldıran bir başka sistemde Wowwo sistemidir. Bu sistem sayesinde vadeli araç alabilir ve kredi faizinden kurtulabilirsiniz. Sizin kredi notunuza bakılmaz, tamamen sistemin güvencesi altında araç sahibi olursunuz.