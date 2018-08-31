Faizsiz Araba Sahibi Olabilirsiniz

Sıfır faizli araç almak isteyen kullanıcılar için birçok imkan ve fırsat bulunmaktadır. Birçok araba firması yıl sonunda çeşitli indirim yapmakla birlikte faizsiz araba veren firmalarda bulunmaktadır
Sıfır faizli araç almak isteyen kullanıcılar için birçok imkan ve fırsat bulunmaktadır. Birçok araba firması yıl sonunda çeşitli indirim yapmakla birlikte faizsiz araba veren firmalarda bulunmaktadır. Diğer yandan, bankalardan faizsiz kredi çekmek için ise iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki katılım bankaları, ikincisi ise dönemsel bazda indirimler veya anlaşmalar yapan bankalardır. Araç almadan önce dikkat edilmesi gerekenler; Öncelikle araç almadan önce eğer sıfır araç alacaksınız ve bir araba markası tercih etmeniz durumunda hangi banka ile anlaşmalı ise onu tercih etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Bu bilgi araç alımı açısından kritik öneme sahip olmakla birlikte eğer başka bir bankaya kredi başvurusu yaparsanız bu sizin kredi notunuzu düşürebilir. Otomobil üreticilerinden şirket içi taksitlendirme yöntemi ile nasıl araç alınır? Şartlar
- T.C. vatandaşı olmak,
- 18 yaşından büyük olmak,
- Belgelenebilir düzenli gelire sahip olmak,
- Yüksek kredi notuna sahip olmak.