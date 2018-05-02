Fason üreticiler, sizlerin markanızı oluşturma ve bunların tüm ön hazırlık aşamalarından üretimle somut hale gelene kadar çalışma düzeni oluştururlar. Fason üretim ile yeni marka oluşumu gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Bunun için uygun zaman düzeni içerisinde bütçeler, planlamalar, pazar alanı ve diğer pek çok husus bir arada ele alınır ve incelenir.

Fason üreticiler, sizlerin markanızı oluşturma ve bunların tüm ön hazırlık aşamalarından üretimle somut hale gelene kadar çalışma düzeni oluştururlar. Fason üretim ile yeni marka oluşumu gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Bunun için uygun zaman düzeni içerisinde bütçeler, planlamalar, pazar alanı ve diğer pek çok husus bir arada ele alınır ve incelenir.

Tecrübe ise bir markanın piyasada nasıl olması gerektiği, müşteri kitlesi, sizin hedefledikleriniz ve üretime kadar gelen süreçleri barındırır. Markanın oluşması, ürünlerin etiketlerinin basılması, nasıl bir şekle ya da ambalaja sahip olmasına kadar bir türü işlem bulunur. Bunların her biri basit adımlar ve yasal yetki-izin-sertifikalar üzerinde ele alınarak, fason üretimciler tarafından gerçekleştirilir.

Ürünlerinin Belirlenmesi Ve Hazırlık Aşaması

Ürüne ait olan tasarım, geliştirme ve bunların hedef kitleye uygun paralellikte üretim aşamaları bulunur. Her yönünün ele alınması ve dijital ortamlara kadar çalışma düzeni içerisinde kullanılması, marka oluşumunda önemli etkenleri barındırmaktadır.

Tasarım Aşaması ve Hazırlık: Markanızın genel yapısı ve ne tür bir ürün olmasına uygun olarak birtakım tasarımlar gerçekleştirilir. Bilgisayarlar üzerinde hazırlanan tüm bu aşamalar ürünlerinizin doğru tanıtılması ve piyasada rakiplerinize göre fark oluşturabilmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir.

Görüşlerinize Yönelik Girişimler: Ürüne ait görsel çalışmalar, ambalajlar ve diğer pek çok detay, sizlerin talepleriniz baz alınarak da gerçekleştirilir. Burada sizler için fason üretici firma, kalite standartları ve yasal izinlere göre sizlerden gelen talepleri de baz alarak, markanız üzerinde tüm geliştirme olanaklarını oluşturmaktadır.

Etiketlerin Belirlenmesi : Etiketler ürünün bir diğer önemli kısmıdır. Hedeflenen ülke neresi ise oranın kurallarına ve etiket yönetmeliklerine uygun tasarımlar gerçekleştirilmektedir. Bunun için ince ve detaylı bir çalışma mekanizmasının oluşturulduğunu da görebilmekteyiz.

Geçerli olan bu aşamalar fason üretim ile yeni marka oluşumu noktasında ne tür bir yapılanmanın olduğunu gösterir. Elbette sadece bunlarla sınırlı olan eylemler yoktur. Daha izinler, numune üretimleri, geliştirme aşamaları ve diğer çalışmalarda marka oluşumlarında baş kriterlerde yer almaktadır.

Markayı Temsil Eden Ürünlerin Üretimleri ve İzinleri

Öncelikle tecrübeli bir çalışmayı gerçekleştiren fason firma, sizlere ürününüze ait bir numune çalışmasını sağlar. Burada sizin hedefleriniz ve planladıklarınız önemli olduğundan numunenin üretilmesi ve gerekli izinlerin alınması da büyük önem taşır. Bu sebeple;

Fason firma üretime ait tüm aşamaları ve gelişmeleri kendi bünyesinde gerçekleştirir. Sizi gereksiz ayrıntılar ile yormaz

Üretilen üretime ait numune üretimi gerçekleştirilir. Bu numune yasal izinlerin alınması ve olması gereken testlerin tamamlanması için gereklidir

Üretimin sağlanması için fason firma izin alır ve başvuruların her birini kendisi yapar. Bunun için bakanlık üzerinden üretime dair testlerin yapıldığını ve tüm koşulların sağlandığını burada belirtilir

Ürün için yapılan testler mikrobiyolojik, kullanım testleri ya da farklı testler üzerinden alınarak yapılabilir

Tüm izinler tamamlandıktan sonra ise üretim aşamasına geçilir