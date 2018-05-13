Fıstıklı baklava üretimi durdu çünkü...

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), fıstık fiyatlarının 210 liraya çıkması nedeniyle fiyatlar kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmediklerini söyledi

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2017 yılının başında 60 lira civarında seyreden fıstık fiyatının 5 gün içinde 210 liraya yükseldiğini belirterek, “Normalde olması gereken fiyat 70-75 lira. Fiyatlardaki bu fahiş artışın sebebi karaborsacı ve stokçular. Üreticiden 60 TL'ye topladığı fıstığı depolayarak, piyasaya azar azar çıkartarak, kademeli yükselterek satmaya başladığı fıstığı ramazan ayının yaklaşmasıyla 210 TL'ye çıkardılar. Aradaki bu yüzde 300 kârı ceplerine indiren stokçulardır” dedi.

KAYITDIŞI KAZANÇ 4.25 MİLYAR

Karaborsacılar ve stokçuların son 17 aylık haksız kazancının 4 milyar 250 milyon lira olduğunu savunan Yıldırım, şunları söyledi: “Bu para tamamen baklava sektörünün cebinden çıkmıştır. Bunun önüne geçilmezse milli tatlımız olan baklava üretiminde ciddi düşüşler yaşanacağı gibi istihdam olarak da kayıplar yaşayacağız. Yetkililer ve ilgili bakanlıkların yapması gereken fıstık fiyatlarını 210 TL yapan bu stokçulara dur demesi, gereğinin de hemen yapılmasıdır.”