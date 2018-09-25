Fiyatlar aşurenin de tadını kaçırdı

Aşure ayı geldi. İçerisine 40'a yakın malzemenin girdiği aşure, bu yıl tüketiciye oldukça pahalıya mal oluyor. Kuruyemişçi Oktay Söğüt, "Dolar artışından sonra fiyatlarda yüzde 10'dan fazla bir artış yaşandı. Bir kazanı doldurmak 120 lirayı bulabilir. Aşure yapmak isteyen bir vatandaş cebinde en az 80 lira bulundurmalı" diye konuştu

Burcu Özkan/Şefika Bal- Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde, İslam inancına göre birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Matem oruçlarının bitmesi ile başlayan aşure, bereket getirdiğine inanılarak komşularla paylaşılır. İçerisine 40'a yakın malzemenin girdiği aşure, bu yıl tüketiciye oldukça pahalıya mal oluyor.

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kuruyemişçi olan Oktay Söğüt, "Aşure alışverişimiz başladı. Dolar artışından sonra fiyatlarda yüzde 10'dan fazla bir artış yaşandı. Kuruyemişin de çoğunu ithal ediyoruz maalesef, o yüzden fiyatlarda artış kaçınılmaz oluyor. Kayısı, dut, çiğ badem, ceviz, kuru üzüm ve buğday gibi malzemelerle aşure yapmak isteyen bir vatandaş cebinde en az 80 lira bulundurmalı" diye konuştu.

Bir kazan aşure 120 lira

"Kazanla aşure yapmak adetimizdir" diye konuşan Söğüt, "Bir kazanı doldurmak 120 lirayı bulabilir. Fiyatlar yükseldi ama vatandaş da almaya mecbur. Pahalılıktan şikayet alıyoruz elbette... Geçen seneye göre zamlandırmadığımız tek ürünümüz, buğday. Buğdayın kilosu bu yıl da 2,5 liradan satılıyor. Fiyatlara rağmen insanlar malzemeden kısmak istemiyorlar. Çünkü baktığımız zaman bu çok eskilere dayanan bir kültür ve herkes alıştığı bildiği şekilde aşuresini kaynatmak, ikram etmek istiyor. Malzemeden çalmayı, daha ucuzunu koymayı istemiyorlar" diye ekledi.