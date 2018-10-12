Folkart, Vega'yı tanıttı

Folkart yapı 850 milyon liralık yatırımla İzmir’de folkart vegayı hayata geçirecek. Folkart veganın açılış konuşmasını yapan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, bugüne dek hayata geçirdiğimiz en özel proje olan folkart Vega İzmir’in yeni yıldızı olcak’ dedi.

Burcu Özkan- İzmir Hilton oteli Folkart Yapı’nın, İzmir’de 850 milyon TL’lik yatırımla hayata geçireceği Folkart Vega’nın lansmanına ev sahipliği yaptı.

Alsancak ile Halkapınar arasında yükselen ve 843 konut ile 53 ticari alandan oluşan projenin lansmanında konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Vega’nın, bugüne dek hayata geçirdikleri en özel projelerden biri olduğunu belirterek, yatırımlarını sürdüreceklerini, Vega’nın ise yeni yıldız olacağını belirtti.



Geleceğin yatırımı

Folkart Vega’nın, uygun fiyatları, kolay ödeme imkanları ile öne plana çıktığını belirten Sancak, ilk satış günü olmasına rağmen projenin yüzde 20’sinin satıldığını söyledi. Sancak, “Folkart Vega’da daire fiyatları 445 bin liradan başlıyor. Metrekare fiyatları ise 6 bin liradan başlıyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor. Yüzde 25 peşinat verip yüzde 75'lik kısım için ise 24 ay vade farksız ödeme imkanı sunuluyor. Yüzde 50 peşin ödenmesi halinde ise 48 ay taksitle ödeme imkanı bulunuyor” dedi.

Başkan Sancak, yüzde 95’lik bölümü tamamlanan ‘Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun, İzmir için yeni bir ufuk açacağını; otoyolun bitimiyle birlikte, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Bursa gibi iller arasında yüksek seviyede ekonomik ilişkilerin gündeme geleceğini belirtti.



6 milyar TL’yi geçti

Türkiye’ye ve İzmir’e inandıklarını ve güvendiklerini dile getiren Sancak, “Türkiye’nin, tüm kurumları ve stratejileriyle, hızlı ve güçlü politikalarıyla, ekonomik hedeflerinde ilerleyeceğine inanıyoruz” dedi.

850 milyon liralık yeni bir yatırıma başlamanın heyecanını taşıdıklarını belirten Sancak, “Folkart olarak bugüne dek, biri İstanbul’da olmak üzere, çok sayıda projeyi kusursuz bitirdik. İzmir’de yaptığımız ve teslim ettiğimiz yatırımların miktarı tam 6 Milyar TL’yi geçti. Geçtiğimiz aylarda, üçü Çeşme’de olmak üzere, 5 projemizin teslimlerini, sorunsuz ve eksiksiz gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.



“Yabancı ilgisi arttı”

Sancak, günümüz koşullarını tam bir fırsata çevirdiklerini, devam eden ve yeni projelerinin, Avrupa’da yaşayan Türkler ve özellikle Körfez ülkelerindeki yabancı yatırımcılar tarafından ilgiyle izlendiğini belirterek, “Bu ilgiyi yaratmak için, o ülkelerden İzmir’e özel geziler bile düzenledik. Stratejik tanıtım ve lobi çalışmaları ile şu anda ciddi bir talep topluyoruz. Özellikle Körfez ülkelerindeki yabancı yatırımcılar, son yıllarda İstanbul’da umduklarını bulamadılar… Bu nedenle, İzmir’i yeni bir yatırım üssü olarak seçtiklerini, mutluluk duyarak sizlerle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“İzmir’in yıldızı olacak”

Folkart Vega’nın adını, Lir takım yıldızında, mavi ışık saçan en parlak yıldızdan aldığını ifade eden Sancak, “İzmir’in merkezinde Alsancak ile Halkapınar arasında İzmir Körfezi’nin tam karşısında, 843 konut ve rezidans ile 53 ticari birimden oluşuyor. Biz İzmir’in eşsiz bir şehir olduğuna inanıyoruz… Bu nedenle Vega’nın lansmanını, -yıldızlar kadar parlak, İzmir kadar eşsiz.-söylemiyle gerçekleştiriyoruz. Tam 850 Milyon TL yatırım değerindeki, bu çok beğendiğinizi ve beğeneceğinizi düşündüğümüz yeni projemiz, İzmir’in yeni yıldızı olacak. Bize göre, güzel İzmir, çok sayıda nedenle Türkiye’nin en çok değerlenen, en ayrıcalıklı şehirlerinin başında geliyor. Folkart Vega da, bizim bugüne dek hayata geçirdiğimiz en özel projelerden biri. Yatırımlarımız sürecek ve Folkart Vega şehrimizin yeni yıldızı olacak” dedi.

2021’de anahtar teslim

Proje 4 bloktan oluşuyor. En yüksek blok 136 metre yüksekliğinde ve 38 kattan meydana geliyor. Proje 20 bin 715 metrekarelik alanda yükselecek. 843 konut ile 53 ticari alandan oluşacak proje, uygulama olarak çok sayıda ilki bünyesinde barındırıyor. Projenin 2021 yılının Eylül ayında teslim edilmesi hedefleniyor. Projede her odada klima yer alıyor. Yerden ısıtmalı projede, akıllı ev sistemleri bulunuyor.

Rakamlarla Folkart Vega

-Proje toplam 4 adet bloktan oluşmaktadır. (A1, A2, B, C)

-Bu bloklarda 843 adet konut ve 53 adet ticari dükkan bulunmaktadır.

-1+1 den 5+1 e kadar 8 ayrı daire seçeneği mevcuttur.

-En yüksek blok A1 Blok olup, 38 katlı ve 136 mt. yüksekliğindedir. Diğer bloklarımız; A2 Blok 30 katlı ve 109 mt., B Blok 37 katlı ve 132 mt., C Blok 5 katlı ve 20 mt yüksekliğindedir.

-Toplam inşaat alanı 148.000 m²’dir.

-3 Bodrum katta toplam 1100 adetl kapalı otopark mevcuttur. 1+1 ve 2+1 dairelere 1’er adet, 3+1 dairelere 2’şer adet, 4+1 ve 5+1 dairelere de 3’er adet otopark tahsis edilmektedir.

- Proje toplamında 1.000 m² ye ulaşan açık ve kapalı havuz alanları, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, Fitness, hamam ve sauna, Cep sineması, cafe, kütüphane gibi çok zengin sosyal donatı alanları mevcuttur.